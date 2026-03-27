7개 시군 경합 끝 경기도 ‘피지컬 AI 확산센터’ 선정

시흥시, 경기도 '피지컬 AI 확산센터' 유치

제조 피지컬 AI 혁신 실증 허브로의 도약 본격화

경기 시흥시(시장 임병택)는 경기도 '피지컬 AI 확산센터 구축 사업' 공모에서 최종 대상지로 선정됐다고 27일 밝혔다. 이로써 시는 산업단지 제조기업의 현장 적용 중심 피지컬 인공지능 확산 거점을 구축하며 첨단산업 전환을 선도하는 기반을 마련하게 됐다.

'피지컬 AI 확산센터’가 들어서는 경기시흥 AI 혁신센터(정왕어울림센터) 외관. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모는 경기도가 지난 1월 30일 공고를 시작으로 2월 27일까지 제안서를 접수했으며, 3월 13일 발표평가와 3월 24일 현장 심사를 거쳐 도내 7개 시군이 참여한 가운데 시흥시가 선정됐다.

시는 시화국가산업단지와 시화MTV국가산업단지에 중소 제조기업이 집적된 산업 구조와 비정형·위험 공정이 많은 현장 특성을 반영한 피지컬 인공지능 확산 전략을 제시하며 사업 유치에 대한 강한 의지를 밝혔다.

또한, 시흥시기업인협회 등 산업단지 기업들의 자발적인 참여 의지를 바탕으로 서울대학교 시흥캠퍼스, 한국공학대학교, 경기과학기술대학교와 한국생산기술연구원, 한국자동차연구원 등 관내 대학과 주요 혁신기관 등이 협력 네트워크를 구성해 AI 기술개발부터 실증, 확산까지 이어지는 산·학·연 협력체계를 강점으로 제시했다.

이번 공모에는 총 11개의 산·관·학·연 기관이 협약을 통해 산업단지 제조기업 수요 기반의 실증 중심 협력체계를 마련했다. 참여기관은 ▲(사)시흥시기업인협회 ▲(사)시흥시소부장경영인협회 ▲시흥시소상공인연합회 ▲한국공학대학교 ▲경기과학기술대학교 ▲서울대학교 시흥캠퍼스 ▲한국산업단지공단 ▲한국생산기술연구원(주문형생산연구부문) ▲한국자동차연구원 경기분원▲한국화학융합시험연구원 ▲차세대융합기술연구원 등이다.

피지컬 AI 확산센터는 경기시흥 AI 혁신센터(정왕어울림센터, 시흥시 마유로 360)에 조성되며, 로봇 학습·훈련 스테이션과 공정 테스트 환경을 중심으로 그래픽 처리 장치(GPU) 연산 기반시설(인프라)과 협동로봇, 자율이동로봇(AMR) 등의 장비를 구축해 제조 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실증을 지원할 계획이다.

시화국가산업단지 전경. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

이에 따라 지역 중소 제조기업은 별도 대규모 투자 없이도 인공지능 기반 공정 실증과 도입을 지원받을 수 있어 생산성 향상과 경쟁력 강화가 기대된다.

아울러 확산센터가 들어서는 경기시흥 AI 혁신센터 5층에는 '경기 인공지능(AI) 혁신클러스터'가 함께 조성될 예정으로, 인공지능 기업 입주와 기술개발, 실증이 연계되는 '원스톱 혁신 생태계'가 구축될 전망이다.

시는 앞으로 피지컬 AI 확산센터를 중심으로 경기도 및 협약기관과 협력해 센터 구축을 추진하고, 산업단지 제조기업의 공정혁신과 현장 적용을 지원하며 피지컬 인공지능 도입과 확산을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

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한편, 경기도는 시흥 확산센터를 기반으로 실증 데이터를 축적하고 기업 참여를 확대해 피지컬 AI 산업 생태계를 확장해 나갈 계획이다. 아울러, 지난해 12월에 개소한 성남 '경기도 피지컬 AI 랩'과 연계해 교육 및 컨설팅 기능도 강화할 방침이다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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