3대 지수 일제히 하락 마감

브렌트유 108달러 돌파

장 마감 후 트럼프 "협상 잘 진행"

"이란 공격 4월 6일까지 연기"

뉴욕증권거래소. 황윤주 기자 AD 원본보기 아이콘

미국과 이란이 종전 협상을 두고 여전히 입장차이를 보이며 불확실성이 커지자 국제유가 급등하며 26일(현지시간) 미국의 3대 지수는 일제히 급락세로 마무리했다. 장 마감 후 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어(SNS)를 통해 이란에 대한 공격을 4월 6일까지 보류하겠다고 밝혔다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 469.38포인트(1.01%) 내린 4만5960.11에 마무리했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 114.74포인트(1.74%) 떨어진 6477.16, 기술주 중심의 나스닥지수는 521.744포인트(2.38%) 급락한 2만1408.081에 마쳤다.

미국 증시는 미국과 이란의 종전 합의 기대감이 옅어지며 변동성이 큰 모습을 보였다. S&P500 지수는 트럼프 대통령이 "이란의 석유 통제권을 장악하는 것도 선택지 중 하나"라고 발언한 후 낙폭을 키웠다.

이란은 미국이 전달한 합의안을 받아들일 수 없다는 입장이다. 이란은 중재국을 통해 미국 측에 이란 지도부 '암살 작전' 중단 등의 내용이 담긴 합의안에 대한 답변서를 전달했다고 공식적으로 밝혔다.

트럼프 대통령이 이번 주말까지 종전 협상 시한을 정했지만 교착 상태가 이어지면 시장에서도 회의감이 지수를 끌어내렸다. 맷 말리 밀러타박 관계자는 "미국과 이란 간 회담에서 이뤄지는 진전은 기껏해야 불확실한 수준에 그치는 것 같다"고 말했다.

이에 국제유가의 기준이 되는 5월 인도분 브렌트유는 전장 대비 5.79달러(5.66%) 급등한 배럴당 108.01달러로 다시 크게 뛰었다. 5월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 4.16달러(4.61%) 급등한 배럴당 94.48달러로 마감했다.

정유주와 에너지주는 일제히 상승 마감했다. 엑슨모빌 +1.16%, 셰브론 +1.10%, 옥시덴털페트롤리엄 +3.53%, 다이아몬드백에너지 +3.20%, APA +3.82% 등이 오름세로 마쳤다.

특히 브렌트유는 한 달 만에 거의 50% 가까이 급등하며 세계 경제에 충격을 줄 전망이다. 호르무즈 해협의 거의 완전한 폐쇄로 인해 매일 수백만 배럴의 원유 생산량이 감소했고, 디젤부터 항공유까지 석유 제품 가격이 뛰었기 때문이다.

애덤 턴퀴스트 LPL파이낸셜 관계자는 "이란 전쟁과 그로 인한 유가 급등은 투자 심리를 위축시키고 있다"며, "지속 가능한 시장 회복을 위해서는 평화 협정 체결과 호르무즈 해협 재개방을 향한 의미 있는 진전이 필요하다"고 분석했다.

기술주는 애플 +0.71%을 제외하고 일제히 하락했다. 엔비디아 -3.46%, 마이크로소프트 -1.34%, 아마존 -1.75%, 알파벳 -3.10%, 메타 -7.68% 등이 급락했다.

한편 장 마감 후 트럼프 대통령은 트루스소셜에 "이란 요청에 따라 이란 에너지 시설 파괴를 10일간 중단한다. 2026년 4월 6일 오후 8시까지 연기한다"고 밝혔다.

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지난 23일 트럼프 대통령은 이란과 종전 협상을 진행 중이라며 이란의 에너지 시설에 대한 공격을 5일간 보류한다고 말했다. 이날 기한을 하루 앞두고 오전에는 이란을 향해 군사 작전을 암시하며 강하게 압박했으나, 오후에는 협상이 잘 되고 있다며 공격 보류 기간을 연장했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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