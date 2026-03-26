국민의힘 대구시장 후보 공천에서 컷오프(공천배제) 된 주호영 국회부의장은 26일 무소속 출마 가능성에 대해 "모든 경우의 수에 대해 다 준비하고 있다"고 말했다. 주 부의장은 서울남부지법에 공천배제 효력정지 가처분 신청을 낸 바 있다.

주 부의장은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 법원이 가처분 신청을 기각할 경우 무소속 출마 가능성에 대해 "기각된다는 생각은 하지 않고 있다"면서도 이같이 밝혔다. 앞서 국민의힘 공천관리위원회는 주 부의장과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프했다.

주 부의장은 이번 가처분 신청을 낸 이유에 대해 "보복 공천, 표적 공천의 피해자가 됐기 때문에 가처분을 낸 것이 아니다"라며 "전국 각지를 대상으로 자행되는 잘못된 공천을 바로잡는 것은 이번 지선 승리의 전제조건"이라고 했다.

장동혁 대표가 주 부의장을 향해 희생을 감내해 달라고 요청한 데 대해선 "희생은 선거 승리를 위한 큰 희생이어야 하는데 공관위가 승리를 망치는 해당 행위를 반복하는 것을 눈감고 넘어가라는 거냐"며 "뭘 위해서 왜 희생해야 하는지 설명해주면 좋겠다"고 했다.

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주 부의장이 무소속으로 대구시장 선거에 출마할 경우 한동훈 전 대표가 해당 지역구인 대구 수성구갑 국회의원 보궐선거에 출마할 수 있다는 이른바 '주한연대' 시나리오와 관련해선 "제 코가 석 자"라며 "한 전 대표와 따로 만나거나 연락한 적이 없다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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