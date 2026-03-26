메모리 반도체 부족과 이로인한 가격 상승으로 올해 PC 출하량이 5% 줄어들 것이라는 분석이 나왔다.

전세계 PC 출하량 및 성장세. 카운터포인트리서치. AD 원본보기 아이콘

26일 시장조사업체 카운터포인트리서치는 글로벌 PC 시장 전망 보고서에서 2026년 전세계 PC 출하량은 전년 대비 5% 감소한 2억6200만대를 기록할 것으로 예상했다.

출하량 하락 요인은 지속적인 메모리 가격 상승으로 꼽힌다. 메모리 가격 부담이 PC 가격 인상을 압박하며 소비자들의 수요를 위축시키고 있어서다. 강민수 카운터포인트 책임연구원은 "마진 감소를 감수할 것인지, 가격 인상을 통해 소비자에게 비용을 전가할 것인지의 문제"라며 "주요 업체들이 이미 가격을 인상했거나 계획 중인 만큼 단기적으로 소비자 수요 위축은 불가피하다"고 설명했다.

업체별로 출하량 감소세는 다를 것으로 예상했다. 특히 599달러(약 99만원)인 맥북 네오로 저가형 및 교육시장을 공략하고 있는 애플의 경우 돌파구를 마련할 수 있다고 봤다.

다만 PC 시장의 전체적인 기초 수요는 견조하다고 평가했다. 현재 PC의 40%가 윈도우 10 이하 버전을 사용하고 있어 업그레이드 수요가 남아있어서다. 퀄컴이 2세대 칩셋을 출시하고 인텔과 AMD의 AI PC용 CPU가 확대됨에 따라 AI PC 수요의 성장세 또한 지속적일 것으로 전망했다.

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데이비드 나란호 카운터포인트 연구위원은 "2026년에는 D램 및 낸드 부족과 가격 상승으로 공급 측면의 압박이 지속될 것"이라면서도 "2026년 말부터는 점진적으로 완화될 것"이라고 내다봤다. 이어 "AI PC는 지속적으로 확산해 PC 시장의 완만한 성장 또는 보합세를 이끄는 요인이 될 것"이라고 덧붙였다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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