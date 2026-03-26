팬스타엔터프라이즈, 주총서 2대1 주식병합 승인… 액면가 500원→1000원

팬스타엔터프라이즈가 주식병합을 통해 주가 안정화에 나선다.

팬스타엔터프라이즈는 26일 부산 중구 중앙동 본사에서 제31기 정기 주주총회를 열고 2대1 주식병합 안건을 승인했다고 알렸다.

이번 병합은 적정 유통 주식 수를 유지해 주가 안정과 기업가치를 높이기 위한 조치다. 이에 따라 액면가 500원 보통주 2주가 액면가 1000원 1주로 병합된다. 발행주식 총수는 기존 1억1574만1890주에서 5787만945주로 줄어든다.

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이날 주총에서는 사외이사 선임도 이뤄졌다. 김양수 한국해양재단 이사장과 박성동 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사가 새롭게 사외이사로 선임됐다. 사내이사 가운데 임기가 만료된 권재근, 김민선 이사는 재선임됐다.

이와 함께 재무제표 승인과 이사 보수 한도 승인 안건도 모두 원안대로 통과됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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