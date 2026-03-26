27년 연속 현금배당 및 주당배당금 상향

'경영전략 전문가' 김재홍 사외이사 선임

개정 상법 반영한 정관 변경 의결

넥센타이어 넥센타이어 close 증권정보 002350 KOSPI 현재가 7,350 전일대비 100 등락률 -1.34% 거래량 71,788 전일가 7,450 2026.03.26 15:29 기준 관련기사 넥센타이어, BMW 'iX3' 신차용 타이어 '엔페라 스포츠' 공급 넥센타이어, 핀란드 시험 센터 개소… 유럽 겨울용 타이어 시장 공략 넥센타이어, 고성능 타이어 '엔페라 스포츠' 국내 출시 전 종목 시세 보기 는 26일 경남 양산 본사에서 제68기 정기주주총회를 개최했다고 밝혔다.

넥센타이어 마곡 중앙연구소 더넥센유니버시티(THE NEXEN univerCITY). 넥센타이어 AD 원본보기 아이콘

넥센타이어는 지난해 연결 기준 매출액 3조1896억 원으로 창사 이래 처음으로 연간 매출 3조 원을 돌파하며 사상 최대 매출을 기록했다. 회사는 이를 바탕으로 27년 연속 현금배당을 이어갔다.

이번 주주총회에서 확정된 배당금은 1주당 보통주 200원, 우선주 205원으로 최근 3년 연속 현금배당 규모를 확대하며 주주환원을 이어가고 있다. 올해 배당 기준일은 4월1일이다.

경영전략 분야 전문가 김재홍 사외이사가 신규 선임됐다. 김 이사는 CJ제일제당 전략추진실 최고재무책임자를 역임한 경영전략 분야 전문가다. 넥센타이어는 4명의 사외이사를 중심으로 감사위원회와 ESG 경영위원회 등을 운영하고, 이사회의 투명성과 전문성을 더욱 강화할 계획이다.

이번 주주총회에서는 최근 개정된 상법을 반영해 정관 일부도 변경했다. 독립이사 제도 도입에 따른 조문을 정비하고, 소수주주의 이사 선임 권한 강화를 위해 지분율 1% 이상 주주가 요청할 경우 집중투표제를 시행할 수 있도록 개정했다. 감사위원 선임 시 최대주주와 특수관계인의 의결권을 합산해 3%로 제한하는 '3% 룰' 관련 조항을 정비하고, 감사위원 분리선출 인원수도 기존 1명에서 2명으로 상향 개정했다. 또한 소수 주주의 참여권 강화를 위해 전자주주총회 도입 조항도 반영했다.

김현석 대표이사는 주주총회에 참석해 2026년 중점 경영 전략으로 시장과 고객 중심의 글로벌 운영 체계 확립과 더불어 인공지능(AI) 및 버추얼 기술 기반의 연구개발(R&D) 역량 제고를 제시했다. 이를 통해 지속적인 성장 기반을 구축하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 확고히한다는 방침이다.

AD

김현석 대표이사는 "글로벌 운영 체계 고도화와 경영 효율성 제고를 통해 외형 성장과 수익성의 균형을 맞춘 안정적 성과 구조를 확립할 것"이며 "투명하고 건전한 지배구조를 공고히 하고 책임 있는 의사결정과 충실한 정보 제공을 통해 장기적인 기업가치와 주주 권익을 지속적으로 높여 나가겠다"라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>