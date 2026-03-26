대장 신도시 등 택지개발 4만3천가구

중동 1기 신도시 등 주택정비사업 10만4천가구

인허가 처리 기간 30% 이상 단축

경기 부천시가 오는 2035년까지 대장신도시 등 택지개발과 주택정비사업을 통해 14만7000가구 규모의 주택을 공급한다.

시는 26일 이런 내용의 '부천형 주거혁신 프로젝트' 로드맵을 발표하고 주택 공급의 기본 방향 및 세부 실행 방안을 제시했다. 시는 2030년까지 9만3000가구, 2035년까지 14만7000가구를 시 전역 172곳에서 단계적으로 공급해 중장기 주택 수급을 안정적으로맞춰 나갈 계획이다.

권역별로는 원미구가 8만가구로 가장 큰 비중을 차지한다. 오정구는 대장 신도시 개발 등 대규모 택지개발을 통해 올해부터 2028년까지 약 4만3000가구를 공급하며 초기 입주를 견인한다. 소사구는 괴안동·소사본동 재건축과 소규모 정비사업을 중심으로 약 2만4000가구를 공급할 계획이다.

대규모 신규 택지개발 가운데 대장·역곡 신도시의 약 1500가구에 해당하는 공공분양이 올해 시작되며, 내년부터는 민간 분양이 본격적으로 진행된다. 시는 공공과 민간 물량을 전략적으로 배분해 첨단 산업과 문화가 어우러진 자족 도시 기반을 마련하고, 지역 경제 활성화를 도모할 방침이다.

부천시 주택공급 정책 개요. 부천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 또 기존 노후 주거지를 정비하는 '주택정비사업'으로 전체 물량의 약 70%에 해당하는 10만4000가구를 공급한다.

먼저 중동 1기 신도시는 48개 단지, 4만 가구를 18개 통합정비구역으로 묶어 총 6만4000가구 규모의 미래지향적 도시로 재편할 예정이다. 시는 2035년까지 계획 세대의 85%인 5만4000가구 착공을 목표로 대단지 통합 재건축과 생활에 필요한 사회기본시설(SOC)을 재배치해 도시 효율성을 높이고, 보행·녹지·문화 중심의 친환경 도시공간을 조성한다는 구상이다.

아울러 현재 선도지구로 지정된 은하마을·반달마을을 중심으로 정비구역 지정 제안과 주민 동의 절차가 진행 중이다. 시는 오는 5월 중 마스터플랜 수립을 완료하고, 6월부터는 구체적인 가이드라인을 정비계획 수립 지침으로 활용할 예정이다.

원도심은 소규모 정비에서 광역 단위 정비로 정책 방향을 전환하고, 2035년까지 약 5만가구를 공급해 도시기능을 전면 회복하는 데 초점을 맞춘다.

심곡본동·원미동 일원의 '미니뉴타운 사업'은 용적률 완화와 종상향 인센티브를 통해 올해 지구지정, 2031년 착공을 목표로 추진한다. '부천형 역세권 정비사업'은 중동역세권 정비계획 수립, 소사역세권 입안 준비 등으로 본격화하고 있으며 올해 신규 대상지를 추가 선정할 계획이다.

부천원미 도심복합사업과 주요 재개발·재건축 사업도 병행한다. 시는 주민 제안 기반의 주민 주도형 정비 방식을 확대하고, 용도지역 상향·용적률 인센티브·공공기여 완화 등을 통해 사업성을 높일 예정이다. 또 '재건축 패스트트랙'과 '공동심의'를 도입해 사업 속도를 끌어올린다.

시는 주택공급 사업 실행력을 높이기 위해 건축 인허가 등 민원 처리 기간을 기존 대비 30% 이상 단축하기로 했다. 평균 114일 걸리는 도시정비법 관련 인허가를 79일로 줄이는 것이 목표다.이를 위해 상반기 중 단축 대책을 현장에 적용하고, 하반기에는 인허가 협의대상 통합검색시스템 등 전산 시스템을 구축할 계획이다.

AD

장환식 주택국장은 "이번 주택 혁신 프로젝트는 단순한 공급 확대를 넘어 도시구조를 근본적으로 전환하는 계기가 될 것"이라며 "속도감 있는 행정 지원과 규제 개선을 통해 시민이 체감하는 주거 안정을 만들어가겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>