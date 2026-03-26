AI·데이터 기반 미래 5대 사업 고도화

실행력 중심 성장 가속

대동은 제79기 정기주주총회를 열고 원유현 부회장을 공동 대표이사로 재선임했다고 26일 밝혔다. 임기는 2029년 3월까지로, 이번 재선임으로 대동은 미래사업 가속화를 위한 안정적인 리더십 기반을 구축하게 됐다.

원 부회장은 2020년 대표이사로 선임된 후 대동의 미래농업 기업 전환을 위한 기틀 구축에 주력해왔다. 스마트 농기계·파밍·모빌리티를 미래 성장 전략으로 삼고 이를 위해 사업 전반의 디지털 전환(DT)과 더불어 농기계 중심이던 기존 사업 구조를 데이터와 소프트웨어 기반으로 확장하는 방향성을 정립했다.

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2023년부터는 미래사업 전반의 현실화 속도를 끌어올렸다. 실증 단계였던 농업 로봇과 정밀농업 기술을 상용화해 국내 출시하고, 로봇과 데이터 기반 사업을 새로운 성장 축으로 확립했다. 또한 농업에 필요한 인공지능(AI), 로봇 기술 내재화 및 고도화를 위해 대동에이아이랩, 대동로보틱스 등의 관련 기업을 설립하며 미래사업 핵심 역량을 강화했다.

대동은 올해부터 AI와 로보틱스로 산업이 재편되는 흐름에 대응하기 위해 미래 사업 경쟁력 강화에 나선다. 2020년부터 추진해 온 미래 사업을 바탕으로 정립한 ▲정밀농업 ▲로보틱스 ▲스마트파밍 ▲AI 에이전트 ▲커넥티드 등 5대 사업의 경쟁력을 고도화해 농업 및 비농업 분야의 AI·로봇 전문 기업으로 도약하겠다는 목표다.

이를 위해 그룹 차원에서 AX(AI 전환)를 추진한다. 데이터 기반 의사결정 체계를 강화하고 연구개발부터 생산·서비스까지 전 밸류체인의 운영 효율을 높여 사업 실행력 및 생산성을 강화할 방침이다. 또한 AI 기반 자율작업 농기계, 농업 로봇, 정밀농업, 농업 AI 에이전트 등 미래농업 상품의 국내외 보급을 확대할 계획이다. 이를 통해 수집되는 농업 데이터를 통합 관리하고 AI 역량으로 고도화하는 운영 체계를 구축해 지속 가능한 성장 기반을 확보한다는 구상이다.

원유현 대동 대표이사는 "대표이사로서 다시 한 번 막중한 책임을 맡게 된 만큼, 그동안 준비해 온 미래 사업을 반드시 성과로 입증하겠다"며 "AI·데이터·로보틱스를 기반으로 현장의 변화를 이끌고 대동을 농업 혁신을 주도하는 AI 로봇 기업으로 성장시키겠다"고 말했다.

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한편 이날 주주총회에서는 재무제표 승인, 사내이사 선임, 정관 변경 등 주요 안건이 모두 원안대로 통과됐다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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