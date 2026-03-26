고바이오랩, 이사회와 전문경영인 중심의 경영 체제 개편

고바이오랩 고바이오랩 close 증권정보 348150 KOSDAQ 현재가 6,670 전일대비 50 등락률 -0.74% 거래량 6,190,968 전일가 6,720 2026.03.26 14:01 기준 관련기사 셀트리온, 고바이오랩과 장질환 치료제 후보물질 이전 계약 횡보장에도 '신바람'…비만치료株, 글로벌 활로에 '上' [특징주]고바이오랩, 비만 치료용 균주 美 특허 등록 소식에 '上' 전 종목 시세 보기 은 주주총회와 이사회 결의를 통해 이사회와 전문경영인 중심의 경영 체제로 전환했다고 26일 밝혔다.

이번 개편에 따라 설립자인 고광표 대표는 최고비전책임자(CVO)로서 중장기 비전 수립에 전념하며, 신임 대표이사로 선임된 이한승 부사장이 경영 전반을 총괄한다.

고광표 CVO는 향후 회사의 중장기 기술 아젠다 수립과 글로벌 성장 전략, 사업 비전 제시에 집중할 예정이다. 회사는 CVO가 중장기 비전과 미래 기술개발 방향을 총괄하고, CEO는 전략 실행과 사업 성과 창출을 담당하는 역할 분담 체계를 통해 실행력을 강화하는 구조를 확립했다고 설명했다. 또한 이사회 중심의 객관적 의사결정 체계를 공고히 하기 위해 고광표 CVO는 금번 이사 임기 종료 이후 이사회에는 참여하지 않을 예정이다.

신임 대표이사로 선출된 이한승 부사장은 LG화학(LG생명과학)에서 연구개발 및 사업화 전문가로 20년 간 근무했으며, 고바이오랩 합류 이후 지난 3년간 COO로서 안정적인 운영을 총괄해 왔다.

고바이오랩은 이번 주주총회 이후 투자·경영·연구 분야의 외부 및 내부 전문가를 이사진으로 보강해 총 7인 규모의 이사회 체제를 구축했다. 회사는 전문가 중심의 이사회 구성이 지배구조의 신뢰도를 높이고, 자본시장에서 고바이오랩의 기술적 가치가 보다 정당하게 평가받는 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

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고바이오랩 관계자는 "이번 경영 체제 개편은 설립자의 과학적 통찰과 전문 경영인의 실행력이 각자의 전문 영역에서 시너지를 창출하기 위한 결정"이라며 "고광표 CVO는 중장기 비전과 미래 기술 로드맵 확립에 집중하고, 이한승 CEO는 사업 실행과 성과 창출을 책임지는 체계로 운영될 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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