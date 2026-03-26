정부가 중동사태로 변동성이 커지자 국고채에 대한 5조원 규모의 긴급 바이백에 나서는 등 채권시장 안정화에 나선다. 최근 국채시장 변동성이 확대된 데다가 세계국채지수(WGBI) 편입을 앞두고 외국인 자금 유입에 대비하기 위한 조치로 풀이된다.

재정경제부는 26일 이 같은 내용을 담은 '채권시장 안정화 방안'을 발표했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가창업시대 전략회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.3.25 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

재경부는 우선 추경 편성을 통해 발생하는 초과 세수를 활용해 국채를 순상환할 계획이다. 추경을 통한 국채 순상환은 2021년 이후 5년 만으로, 구체적인 규모는 국무회의와 국회 심의 과정에서 확정된다.

아울러 국채시장 안정화를 위해 국고채에 대한 총 5조원 규모의 긴급 바이백을 실시한다. 바이백은 오는 27일과 다음 달 1일 두 차례에 걸쳐 각각 2조5000억원씩 진행되며, 매입 대상 종목은 별도 공고를 통해 안내될 예정이다.

정부는 다음 달 1일 세계국채지수(WGBI) 편입에 맞춰 'WGBI 자금 유입 상시 점검반'도 가동한다. 점검반은 기획재정부를 비롯해 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 한국예탁결제원 등 관계기관이 참여해 외국인 자금 유입 상황을 상시 점검하고 대응 방안을 마련한다.

특히 WGBI 추종 자금이 유입되는 4월부터 11월까지 수시로 회의를 열어 시장 상황을 점검하고 유입 촉진 방안도 병행할 방침이다.

AD

재경부는 "중동 지역 정세 불안 등 대외 요인으로 금융시장 변동성이 확대된 상황에서 관계기관 간 공조를 강화해 채권시장을 안정적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>