금융안정 상황 보고서

중동지역의 지정학적 리스크가 부각되며 우리 경제가 복합적인 도전 상황에 직면했다는 평가가 나왔다. 이런 불확실성에 대비해 시나리오별 대응 준비에 적극적으로 나서야 한다는 지적이다.

이수형 한국은행 금융통화위원. AD 원본보기 아이콘

이수형 한국은행 금융통화위원은 26일 금융안정 상황 보고서를 통해 "우리 경제는 중동 리스크 장기화 가능성에 따라 물가의 상방위험과 성장의 하방위험이 모두 높아진 복합적 도전 상황"이라고 짚었다.

이 위원은 "중동지역 지정학적 리스크로 국내외 자산가격 조정, 머니무브 등을 통해 외환·금융시장 변동성이 크게 확대될 가능성이 있다"며 "정부의 부동산시장 안정화 노력으로 최근 주택가격 상승기대가 약화됐으나, 여전히 수도권 주택가격 상승이 지속되는 등 금융불균형 누증 위험도 존재한다"고 말했다.

이 위원은 물가 상승 압력, 성장 하방 압력이 동시에 강화된 가운데 중동 사태에 따른 우리 경제의 불확실성이 심화한 만큼 발생가능한 시나리오별 대응준비를 적극적으로 활용해야 한다고 강조했다.

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그는 "취약부문의 자금조달 어려움과 이에 따른 부실이 늘어날 수 있는 만큼, 대외충격이 금융시스템 전반으로 전이되지 않도록 선제적으로 모니터링을 강화해야 한다"며 "금융기관의 자산건전성, 유동성 대응능력 강화에도 힘을 써야 한다"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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