포항시 참샘전원마을 주민 집단민원 제기

권익위, 포항시 등 관계기관과 통행로 협의

마을 앞 횡단보도 설치·안전시설 확보해

버스정류장과 마을 사이 통행로가 없어 집단민원이 제기됐던 경상북도 포항시 송라면 '참샘전원마을'에 횡단보도가 설치됐다.

세종시 정부세종청사 국민권익위원회. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

국민권익위원회는 경상북도 포항시·포항북부경찰서·포항국토관리사무소 등 관계기관과 협의를 거쳐 참샘전원마을 횡단보도 설치와 통행로 안전 확보를 위한 최종 합의를 이끌어냈다고 26일 밝혔다.

19세대가 거주하고 있는 참샘전원마을은 대다수가 고령 주민으로 대중교통을 이용하고 있다. 그러나 마을 건너편에 통행로가 없는 탓에 버스에서 하차한 후 마을까지 이동하기 위해서는 인도가 없는 국도 가장자리를 걸어서 마을로 돌아와야 했다. 이에 마을주민들은 중앙분리대를 철거하고 횡단보도 설치를 요청하는 집단민원을 권익위에 제기했다. 마을 건너편에는 포스코 스포츠랜드가 있어 이를 이용하는 학생들도 건너편 상가 이용이 힘들다며 연명부 서명에 동참했다.

권익위는 현장을 방문해 마을 주민들의 고충을 청취하고 관계기관 협의를 거쳐 최종 조정안을 마련했다. 시는 버스정류장을 이동 설치하고 포항국토관리사무소와 협의해 무인단속카메라 등 횡단보도 인근 안전시설을 보강하기로 했다. 포항북부서는 마을 앞 인근 안전 구역에 횡단보도를 설치하는 데에 협조하기로 했다. 국토관리사무소는 중앙분리대 철거와 횡단보도 설치를 추진한다.

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한삼석 권익위 부위원장은 "소외된 농촌 주민들의 안전 확보를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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