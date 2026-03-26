중기부, 소상공인 성장지원·투자연계지원 사업 공고

성장지원사업, 사업화자금 최대 5000만원 지원

투자연계 지원사업 매칭 융자 최대 5억원 지원

중소벤처기업부는 유망 소상공인의 성장과 도약을 지원하기 위해 소상공인 성장지원 사업과 소상공인 투자연계 지원 사업 공고를 27일 시행한다고 밝혔다.

중기부는 혁신적인 제품과 서비스를 가진 소상공인을 발굴하고 기업으로 성장할 수 있도록 멘토링과 사업화·민간투자연계 등을 체계적으로 지원할 계획이다. 소상공인 성장 지원 사업은 로컬기업 육성 사업과 강한 소상공인 지원 사업으로 구분된다.

로컬기업 육성 사업은 지역의 자연, 문화적 자산 등 지역자원에 창의성을 결합해 사업적 가치를 창출하려는 소상공인을 지원한다. 선발된 소상공인에게는 단계별로 성장지원 자금 300만 원과 교육, 컨설팅, 네트워킹, 사업화 자금(최대 5000만원) 등이 지원된다. 지역기업과 지역의 주민 등이 참여하는 지역 연계 프로그램이 제공된다.

강한 소상공인 지원 사업은 차별화된 제품과 서비스를 개발해 선도기업으로 성장하려는 소상공인을 지원한다. 선발된 소상공인에게는 단계별로 성장지원 자금 300만원과 비즈니스모델 고도화를 위한 창작자·스타트업과의 팀빌딩, 전문가 멘토링, 사업화 자금(최대 1억원) 등이 제공된다.

'소상공인 투자연계 지원(LIPSⅠ,Ⅱ)' 사업은 민간투자를 유치한 소상공인에게 정부가 정책자금 또는 사업화 자금을 매칭하는 사업이다. LIPSⅠ는 투자금의 최대 5배, 5억원 한도 내에서 매칭 융자를 제공한다. LIPSⅡ는 소상공인에게 투자금의 최대 3배, 2억원 한도 내에서 사업화 자금을 지원한다.

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사업참여를 희망하는 소상공인은 27일부터 소상공인 홈페이지에서 자세한 내용을 확인할 수 있다. 위 사이트와 소상공인 정책자금 홈페이지를 통해 4월1일부터 신청할 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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