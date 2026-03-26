첫 펀딩 수수료 30% 할인·광고비 지원

와디즈는 메이커의 진입 장벽을 낮추고 프로젝트 성과 향상을 위한 전방위 지원에 나선다고 26일 밝혔다.

수수료 부담을 완화하고, 데이터와 AI 기능을 강화해 매출 성장을 이끈다는 방침이다.

와디즈는 처음 프로젝트를 오픈하는 메이커를 포함해, 펀딩 성공 이력이 없는 메이커를 대상으로 수수료 30% 할인 혜택을 제공한다. 해당 혜택은 상시 운영된다. 또한 첫 광고 집행 시, 와디즈 광고 서비스 이용이 가능한 비즈머니 5만원을 지원해 초기 마케팅 부담을 낮춘다.

와디즈는 메이커의 진입 장벽을 낮추고 프로젝트 성과 향상을 위한 전방위 지원에 나선다고 26일 밝혔다. 와디즈 AD 원본보기 아이콘

성과 향상을 위한 인공지능(AI) 지원도 강화됐다. 와디즈는 AI 에이전트 'WAi'를 통해 펀딩 준비 전 과정에 대한 안내와 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 지난해 8월과 올해 2월 두 차례에 걸쳐 메이커 스튜디오 내 '데이터·인사이트' 기능을 강화해 데이터 기반 운영 기능도 고도화했다.

와디즈는 실제 데이터 기반 운영에 따른 성과 차이도 확인됐다고 설명했다. 2월 종료 프로젝트 1073건을 분석한 결과, '데이터·인사이트' 기능을 활용한 메이커의 평균 펀딩액은 미활용 대비 9.7배 높은 것으로 나타났다. 결제 건수 역시 8.7배 높은 것으로 분석됐다.

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와디즈 관계자는 "초기 비용 부담은 낮추고, 데이터와 AI를 기반으로 성과를 높일 수 있는 환경을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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