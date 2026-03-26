"식에 가서 돈 내는 것…돈만 보내는 건 안 해"

시청자 고민 상담에 의견 건네

배우 이서진. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

배우 이서진이 형식적인 결혼식 참석과 축의금 문화에 대해 확고한 소신을 밝혔다. 식에 가지 않으면 돈도 보내지도 않고, 모바일 청첩장은 예의가 없는 것이라는 의견이다.

24일 유튜브 채널 '채널십오야'에서 진행된 라이브 방송에서 이서진은 팬들의 고민을 상담하는 시간을 가졌다.

한 팬이 "7년 만에 연락 온 친구가 모바일 청첩장을 보냈는데 축의금만 보낼지 고민"이라는 사연을 보냈다. 이에 이서진은 "나 같으면 결혼식도 안 가고 이 친구랑 연락 끊을 것"이라며 "연락도 안 하던 친구가 모바일 청첩장이라니 말도 안 되는 것"이라고 전했다.

이어 "7년 못 만났으면 만나서 청첩장을 주든가, 오랜만에 밥이라도 먹으면서 '나 결혼한다'고 얘기하는 게 예의"라며 "계좌번호 보내는 거 제일 싫다. 축의금 해봤자 이들의 사이는 얼마 안 가고 연락 안 하고 살 사이다"라고 했다.

특히 그는 "나는 결혼식에 안 가면 절대 돈을 안 보낸다. 돈만 보내는 건 안 한다"며 "가서 내면 냈지 안 가고 돈 보내는 건 잘못된 관습이라고 생각한다"고 강조했다.

또 "축하하러 간 김에 돈을 보내는 거지 가지도 않고 돈만 보내는 게 무슨 축하냐"며 "나중에 만나서 결혼식 못 가서 미안하다고 하면서 직접 주든가, 이 정도 사이는 돼야 결혼식에 가는 것"이라고 덧붙였다.

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이날 방송에서 한 출연자는 "이서진은 결혼식에 참석하면 식사하고 술도 마시고 끝까지 지켜본 후 가더라"고 했다. 이에 이서진은 "일하시는 아주머니가 술이 무한대라고 마시고 가라고 해서 그런 거다"고 항변해 웃음을 자아냈다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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