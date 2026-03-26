창업 초기 제조기업 설비투자 지원 통한 성장 기반 마련

수도권에 쏠린 창업 자본의 흐름을 지역으로 돌리기 위한 시도가 시작됐다.

경남 양산시는 지난 25일 IBK기업은행과 '양산시 창업기업 설비투자 특별지원' 협약을 체결했다.

창업기업 설비투자 특별지원 협약. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 양산시가 시행 중인 '중소기업육성자금 (시설설비자금) 지원'과 연계해 추진되는 것으로, 창업 초기 자본이 부족한 제조기업의 투자 비용 부담을 완화하고 안정적인 사업 기반을 마련하는 데 목적이 있다.

협약의 주요 내용을 살펴보면, 양산시는 중소기업육성자금 시설설비자금 대출에 대해 연 2.5%의 이자를 보전하고, 이에 더해 IBK기업은행은 해당 대출 건에 대해 자체 프로그램을 통해 최대 연 1.5%의 금리를 추가로 감면해 주는 것이다. 이렇게 되면 창업기업은 최대 연 4% 수준의 금리 감면 혜택으로 금융 부담을 획기적으로 낮춰 시설투자 기반 마련에 실질적인 도움을 받을 수 있게 된다.

양산시는 ▲(긴급)경영안정자금 800억원 ▲시설설비자금 150억원 ▲기술창업기업자금 50억원, 연간 총 1000억원 규모의 중소기업육성자금을 조성해 관내 중소기업의 대출에 대한 이차보전을 지원하고 있다.

또 최근 중동 정세 악화로 어려움을 겪는 수출기업을 위해 지자체 차원의 선제적인 지원을 위해 지난 3월 18일부터 ▲특별경영안정자금을 신설, 최대한도를 4억원에서 5억원까지 확대했으며, 이차보전율 또한 기존 2.0%에서 3.0%로 상향 지원하고 있다.

양산시 관계자는 "이번 협약을 통해 창업기업의 금융 부담을 완화하고 안정적인 사업장 확보와 설비투자를 지원하는 한편, 최근 중동 정세로 어려움을 겪는 수출기업들을 위한 금융지원 정책도 함께 추진하고 있다"며 "앞으로도 지역 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 실질적인 지원 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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중소기업육성자금 융자지원과 관련한 자세한 사항은 양산시청 누리집 고시·공고와 기업일자리경제포털 공지사항을 통해 확인하거나, 양산시청 기업지원과로 문의하면 된다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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