한국신용데이터와 업무협약 체결

중소벤처기업부가 민간데이터를 활용해 소상공인 관련 통계의 정확성을 높이기로 했다. 국가 승인통계의 경우 조사 시점과 발표 시점 간 시차가 있어 적시성이 부족하다는 문제점을 보완한 것이다.

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26일 중기부는 서울 강남구 한국신용데이터 본사에서 '데이터 기반 소상공인 행정 강화를 위한 상호 간 업무협약'을 체결했다.

그간 중기부는 소상공인 실태조사, 기업경기실사지수(BSI) 등 국가 승인통계를 발표해왔으나, 조사 시점과 발표 시점 간 시차가 있어 적시성이 부족하고 정책 판단에 활용할 수 있는 데이터가 제한적이라 정확성에 한계가 있다는 문제점이 제기돼왔다.

중기부는 소상공인 관련 공공-민간데이터를 통합·구축해 소상공인 정책을 데이터 기반으로 고도화할 수 있도록 다양한 기관들과 협업을 추진할 계획이다.

우선 국세청과의 협업을 통해 정확한 재무 데이터 확보를 추진한다. 국세청 과세자료는 정확성을 담보할 수 있을 뿐만 아니라 소상공인 중 다중사업자·부업사업자 등을 파악하는 데 활용할 수 있어 정책 지원의 효율성이 제고될 것으로 기대된다.

또 이밖에 다양한 민간데이터 회사와 협력해 골목상권 및 전통시장에 대한 실시간 정책 효과를 분석할 계획이다. 민간데이터는 공공데이터와 달리 실시간으로 확보가 가능해 급격한 대외환경 변화에 따른 소상공인의 경영 여건 변화를 빠르게 확인할 수 있다.

중기부는 첫 발표로 지난 21일 서울 광화문에서 펼쳐졌던 BTS 콘서트로 인한 주변 소상공인의 매출 변화를 내달 중 발표하고, 상반기 중 올해 1분기 소상공인 매출 등을 분석해 발표할 계획이다.

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이병권 제2차관은 "그간 중기부에서 발표한 소상공인 관련 국가 통계는 정책을 새로 설계하는 과정에서 현시점의 경기 상황이나 정책효과를 파악하기에는 한계가 있었다"며 "이번에 업무협약을 체결한 한국신용데이터를 포함한 다양한 민간기관들과 협업을 통해 데이터를 공유받고 시차를 최대한 줄여 소상공인 정책 수립과 분석에 활용할 계획"이라고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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