[특징주]알테오젠, 바이오젠과 라이선스 계약 소식에 10%대 상승

알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 398,000 전일대비 39,500 등락률 +11.02% 거래량 357,408 전일가 358,500 2026.03.26 09:25 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 알테오젠, 바이오젠과 8200억대 SC 제형 의약품 개발·라이선스 계약 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 전 종목 시세 보기 이 바이오젠과 라이선스 계약을 체결했다는 소식에 급등 중이다.

26일 오전 9시18분 알테오젠은 전거래일 대비 10.46% 오른 39만6000원에 거래 중이다.

알테오젠은 글로벌 제약사 바이오젠과 하이브로자임 기술이 적용된 ALT-B4 기반 피하주사(SC) 제형 바이오의약품의 개발 및 상업화를 위한 독점 라이선스 계약을 체결했다고 전날 밝혔다.

이번 계약에 따라 바이오젠사는 알테오젠의 ALT-B4를 사용해 바이오의약품 2개 품목의 피하주사 제형을 개발 및 상업화할 수 있는 독점적 권리를 확보하게 된다.

알테오젠은 계약체결 후 2000만 달러(약 300억원)의 선급금을 수령하며, 두 번째 품목 개발 착수 시 추가로 1000만 달러(약 150억원)의 선급금을 받게 된다고 설명했다. 마일스톤을 포함해 총 계약 규모는 약 8675억원이다.

김선아 하나증권 연구원은 이날 보고서를 내고 "이번 계약으로 1분기를 지나는 시점에 선급금만 약 595억원을 수령한다"며 "로열티 문제는 아쉬울 수 있지만, 꾸준히 새로운 고객과 계약을 이어나가겠다는 약속은 지키고 있다"고 분석했다.

AD

김 연구원은 이번 계약 대상 다피롤리주맙 페골(Dapirolizumab pegol)과 펠자타맙(Felzartamab)일 가능성이 높다고 봤다. 그는 "두 약물 모두 임상 3상이 순조롭게 진행 중이며 정맥주사(IV) 제형을 피하주사로 전환하는 개발이 진행되고 있다"며 "바이오젠이 핵심 파이프라인으로 언급한 바 있어 계약 가능성이 높다"고 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>