마이리얼트립, 여행사 패키지 판매…여행 상품 라인업 확대

교원투어·참좋은여행·롯데관광 등 입점

여행 테크 기업 마이리얼트립은 교원투어, 참좋은여행, 롯데관광 등 국내 주요 여행사의 패키지 상품을 선보이며 상품군을 본격 강화한다고 26일 밝혔다. 이를 통해 이용자들은 마이리얼트립에서도 여행사 패키지를 한정 쿠폰, 카드 할인 등 혜택과 함께 이용할 수 있게 됐다.

마이리얼트립은 4월까지 매주 다양한 여행사의 새로운 상품 라인업을 릴레이 기획전으로 선보인다. 교원투어 '트래블위크'에서는 중장년·아이 동반 가족을 위한 나트랑·푸꾸옥 등 휴양지부터 장가계 등 중화권까지 아우르는 다양한 패키지 상품을 소개한다.

참좋은여행은 다낭 메리어트 리조트를 포함한 자유여행 상품을, 롯데관광은 전세기 전용 노선과 크루즈 기획전을 공개할 예정이다. 기획전마다 할인 한도 없는 선착순 쿠폰, 요일별 특가, 결제 제휴 카드 할인 등 마이리얼트립만의 전용 혜택도 제공한다.

마이리얼트립은 기획전 종료 이후에도 입점 여행사의 상품을 상시 판매함으로써 고객이 접속 시점에 관계없이 취향에 맞는 여행 상품을 즉시 탐색하고 예약할 수 있는 환경을 구축한다는 방침이다.

현재 마이리얼트립은 항공·숙박·투어&액티비티에 이어 자체 기획 자유패키지 '마이팩', 여행사 기획 패키지까지 여행자의 선택지를 확대해 나가고 있는 중이다.

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마이리얼트립 관계자는 "어떤 방식의 여행이든 마이리얼트립에서 시작할 수 있는, 완전한 여행 플랫폼을 만들어 갈 것"이라며 "여행사와의 협력을 지속 확대해 더 다양한 상품을 갖춰 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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