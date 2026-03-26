세계 3대 디자인상 'iF 디자인 어워드'

더 기아 PV5, 최고상 '금상' 수상 영예

아이오닉 6 N·더 기아 EV4 앞세워 본상 8개 수상

현대자동차·기아가 독일 국제포럼디자인이 주관하는 '2026 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award)'에서 더 기아 PV5(The Kia PV5, 이하 PV5)의 금상 수상을 포함, 총 32개의 상을 받았다고 26일 밝혔다.

iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인상 중 하나로, 1954년부터 매년 출시됐거나 출시를 앞둔 프로젝트를 대상으로 디자인 독창성과 영향력을 종합 평가해 부문별 최고 디자인을 선정한다.

'2026 iF 디자인 어워드' 금상 더 기아 PV5. 현대차 AD 원본보기 아이콘

올해 현대차·기아는 ▲제품 ▲콘셉트 ▲브랜딩&커뮤니케이션 ▲실내 건축) ▲사용자 인터페이스(UI, User Interface) ▲사용자 경험(User Experience) 등 부문에서 금상 1개, 본상 31개 등 총 32개 디자인상을 수상하며 역대 최다 수상 실적을 기록했다.

기아 PV5는 제품 부문에서 최고상인 금상 수상의 영예를 안았다. iF 디자인 어워드의 금상은 전 세계 1만여 개 출품작 가운데 단 75개 디자인에만 주어지는 최고상이다.

PV5는 기아의 디자인 철학 '오퍼짓 유나이티드(Opposites United)'를 바탕으로 실용성을 극대화한 패키지, 미래지향적이면서도 강인한 디자인 등으로 높은 평가를 받았다.

PV5는 경상용차 업계 최고 권위의 '2026 세계 올해의 밴(International Van of the Year, IVOTY)'을 심사위원단 전원 일치로 수상한 바 있으며, 영국 '왓카 어워즈'에서는 '올해의 MPV'를 수상하는 등 전세계적으로 상품성을 인정받고 있다. 또한 세계 올해의 차 디자인 부문 최종 후보에도 올라가 있다.

이 외에도 현대차·기아는 제품 부문에서 ▲아이오닉 6 N ▲콘셉트 쓰리(Concept THREE)를 필두로 ▲EV 프렁크 쿨러 백(EV Frunk Cooler Bag) ▲픽셀 디퓨저(Pixel Diffuser) ▲양산형 모베드 어반 호퍼&골프(MobED Urban Hopper&Golf) ▲맥세이프(MagSafe) 사원증 케이스 ▲H-가드닝 툴스(H-Gardening Tools) ▲더 기아 EV4·EV4 해치백 등 8개의 출품작이 본상을 받았다.

브랜딩&커뮤니케이션 부문에서 현대차 아이오닉 5를 소재로 한 단편 영화 '밤낚시'가 필름 및 캠페인 분야에서 동시 수상했다.

기아도 ▲AI 어시스턴트 디자인과 2025 서울 모빌리티쇼 전시 및 영상인 ▲PV5 스토리 ▲PV5 어드벤처 필름 등이 본상을 거머줬다.

AD

현대차·기아 관계자는 "이번 수상은 현대차, 기아, 제네시스 각 브랜드가 가진 고유한 디자인 철학과 미래에 대한 영감이 응집된 결과"라며, "앞으로도 모빌리티 부터 브랜드 경험 전반에 이르기까지 차별화된 디자인으로 고객에게 새로운 가치와 경험을 제공하도록 노력할 것"이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>