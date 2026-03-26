돌봄통합지원법 시행 맞춰 운영

전담·겸임 인력 306명 현장 배치

의료·요양·생활돌봄 원스톱 연계

정부의 '의료·요양 등 지역사회 통합지원에 관한 법률' 시행에 맞춰 광주시가 국가 돌봄과 '광주다움 통합돌봄'을 연계한 지역 통합돌봄 체계 운영에 들어간다.

광주시는 오는 27일 정부의 '의료·요양 등 지역사회 통합지원에 관한 법률(돌봄통합지원법)' 시행에 맞춰 국가 돌봄 체계와 '광주다움 통합돌봄'을 연계한 통합 돌봄 시스템을 구축한다고 26일 밝혔다.

광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 제도 시행에 앞서 전담 조직 구성과 인력 배치, 지역 특화 서비스 발굴, 민관 협력체계 마련 등 준비 작업을 진행해 왔다.

현장 대응력 강화를 위해 광주시 5명, 5개 자치구 38명 등 전담 인력을 배치했고, 96개 행정복지센터에는 263명의 겸임 인력을 두었다. 시민이 거주지 가까운 곳에서 돌봄 서비스를 받을 수 있도록 현장 대응 체계를 갖췄다는 설명이다.

재택의료, 방문간호, 일상생활 돌봄 등 지역 돌봄 자원 발굴과 함께 민관 협력 기반도 구축했고, 통합지원협의체 운영 체계도 마련했다.

이번 체계의 핵심은 국가 의료·요양 통합돌봄과 광주다움 통합돌봄을 연계하는 구조다. 국가 돌봄은 일상생활이 어려운 노인과 고령 장애인, 의료 필요도가 높은 장애인을 중심으로 보건의료·건강관리, 장기요양, 일상생활 돌봄 서비스를 제공한다.

특히 퇴원 환자의 경우 의료기관이 돌봄 필요 대상자를 사전에 발굴·평가해 자치구에 의뢰하면, 자치구는 개인별 지원 계획을 수립해 방문진료와 가사지원 등 필요한 서비스를 연계·지원하게 된다.

광주다움 통합돌봄은 국가 돌봄의 사각지대를 보완하는 역할을 맡는다. 연령과 소득 제한 없이 돌봄이 필요한 시민 누구나 이용할 수 있으며 식사 지원, 병원 동행, 인공지능(AI) 안부 확인, 주거환경 개선 등 13종의 생활 밀착형 서비스를 제공한다.

광주시는 신청 접수 단계부터 대상자의 상태를 종합적으로 판단해 의료·요양 통합돌봄이 우선 필요한 경우 해당 사업으로 연계하고, 그 과정에서 발생하는 틈새는 광주다움 서비스로 보완하는 원스톱 연계 체계를 가동한다.

또 공무원과 서비스 제공기관을 대상으로 실무 교육을 확대하고 현장 간담회를 통해 개선 요구 사항을 정책에 반영한다.

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박정환 복지건강국장은 "돌봄통합지원법 시행은 돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 돕는 전환점이 될 것"이라며 "국가 제도와 광주형 돌봄을 결합해 단 한 명의 시민도 소외되지 않는 돌봄 체계를 만들겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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