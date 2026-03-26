네오펙트, '다이나믹솔루션'으로 사명 변경…로봇·소재 통합 기업 도약

헬스케어 로보틱스 기업 네오펙트 네오펙트 close 증권정보 290660 KOSDAQ 현재가 1,385 전일대비 44 등락률 -3.08% 거래량 2,746,173 전일가 1,429 2026.03.26 09:21 기준 관련기사 네오펙트, ETRI와 '원격 웨어러블 로봇 기술' 공동 개발 성공…30조 시장 공략 네오펙트, 사람과 유사한 촉각 구현 '로봇손' 기술 확보…피지컬AI 시장 노린다 네오펙트, 재무 안전판 '확보'…자회사 매각 영향으로 실적은 하락 전 종목 시세 보기 가 '다이나믹솔루션'으로 사명을 변경하고 종합 로봇·소재 서비스 기업으로의 전환을 추진한다.

다이나믹솔루션은 경기도 성남시 경기기업성장센터에서 열린 제16기 정기주주총회에서 사명 변경 안건이 의결됐다고 26일 밝혔다.

이번 사명 변경은 사업 포트폴리오 다각화 전략의 일환이다. 회사는 기존 재활 로보틱스 중심 구조에서 벗어나 산업용 로보틱스까지 영역을 확대하며 로봇 전문 기업으로의 체질 개선을 진행 중이다.

또한 국제공동기술개발사업을 통해 뇌파와 로봇을 연결하는 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI, Brain-Computer Interface) 상용화 연구를 이어가고 있으며, 지난해 확보한 자본을 기반으로 올해 무기질 소재 신사업에도 본격 진출할 계획이다. 이를 통해 로봇과 소재를 결합한 종합 서비스 기업으로 자리매김하겠다는 구상이다.

생산 인프라 구축도 진행 중이다. 회사는 울산 울주군에 생산시설 투자를 추진하고 있으며, 해당 공장은 내달 초 착공해 올해 하반기 완공을 목표로 하고 있다. 회사 측은 국내 대기업과의 공급 협력이 이미 체결된 상태로, 공장 가동과 동시에 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다.

백명훈 다이나믹솔루션 대표는 "로보틱스 기술과 규산마그네슘 사업권을 기반으로 새로운 로봇·소재 기업으로 도약하기 위해 사명 변경을 결정했다"며 "기존 네오펙트는 재활 부문 브랜드로 유지하고, 로봇과 무기질 소재를 연결하는 신규 사업 모델을 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

이날 주주총회에서는 액면병합 안건을 제외한 제16기 재무제표 승인, 정관 변경, 이사 선임, 이사 및 감사 보수 한도 승인, 임원퇴직금 규정 개정, 주식매수선택권 부여 승인 등 주요 안건이 모두 원안대로 가결됐다.

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아울러 산업용 로봇, 배전반, 전기 자동제어반, 원격의료 사업, 의료 데이터베이스 기반 프로그램 제작·판매 및 서비스, 인공지능(AI)·가상현실(VR)·증강현실(AR) 관련 제품 및 서비스 개발·공급업 등이 사업 목적에 추가되며 향후 사업 확장 방향도 제시됐다. 부결된 5대 1 액면병합 안건은 비율을 조정한 뒤 추후 임시주주총회에 재상정될 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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