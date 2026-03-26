조선해양플랜트·전력반도체 분야 중심… 지자체·기업·대학 협력체계 구축

부산시교육청(교육감 김석준)이 '협약형 특성화고' 과정을 통해 부산에 정주하는 지역 맞춤형 핵심 인재 양성 체계 구축에 나섰다.

조선해양플랜트와 전력반도체 등 지역 전략 산업을 중심으로 교육과 취업을 연계하는 실질적 기반을 마련한다는 점에서 주목된다.

부산시교육청은 지난 25일 교육청 국제회의실에서 부산광역시, HJ중공업, 아이큐랩, 국립한국해양대학교, 동의대학교, 부산테크노파크, 한국조선해양플랜트협회, 경남공업고등학교, 금샘고등학교 등과 함께 '2026년 협약형 특성화고 육성지원 업무협약'을 체결했다.

부산시교육청이 25일 교육청 국제회의실에서 부산시, HJ중공업, 아이큐랩, 국립한국해양대, 동의대, 부산테크노파크, 한국조선해양플랜트협회, 경남공업고교, 금샘고교 등과 '2026년 협약형 특성화고 육성지원 업무협약'을 체결하고 있다. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

'협약형 특성화고'는 지역 산업 수요에 맞춘 인재를 양성하기 위해 지자체와 교육청, 기업, 학교가 협력해 교육과정을 설계·운영하는 모델이다. 단순한 직업교육을 넘어 지역 산업과 직접 연결되는 맞춤형 인재 양성 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

이번 협약을 통해 부산시는 행정·재정적 지원을 맡고, 부산테크노파크와 한국조선해양플랜트협회는 산업 분석과 취업처 발굴을 지원한다.

참여 기업인 HJ중공업과 아이큐랩은 졸업생 채용 연계를 약속해 학생들의 실질적인 취업 기회를 넓힌다. 또한 국립한국해양대학교와 동의대학교는 고교-대학 연계 교육과정 운영과 후학습 경로 제공에 나설 계획이다.

올해 교육부 공모에 참여하는 부산 지역 학교는 조선해양플랜트 분야의 경남공업고교와 전력반도체 분야의 금샘고교 등 2곳이다. 앞서 지난해에는 부산관광고가 관광·마이스 분야 협약형 특성화고로 선정돼 5년간 최대 45억원을 지원받는 성과를 거뒀다.

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김석준 교육감은 "이번 협약은 부산 학생들이 지역 산업의 핵심 인재로 성장할 수 있는 기반이 될 것"이라며 "특성화고 경쟁력을 강화해 학생들이 지역에서 꿈을 펼치고 정주할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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