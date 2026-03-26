초기 투자 비용 부담 등 건의

중소벤처기업진흥공단은 서울 구로구 G밸리에 소재한 유비온에서 인공지능 전환(AX) 생태계 조성을 위한 '찾아가서, 해결하는 중진공' 간담회를 개최했다고 26일 밝혔다.

경남 진주시 중소벤처기업진흥공단 전경. 중진공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 인공지능(AI) 중심 산업 전환이 가속화되는 가운데 서울 유일의 국가산업단지인 G밸리 입주기업의 현장 애로와 정책 수요를 살펴보고, AX을 지원하기 위해 마련됐다.

이날 현장에는 강석진 중진공 이사장, 김재영 금천구청 기획경제국장을 비롯한 5개 유관기관과 G밸리 입주 중소벤처기업 10개사가 참석했다. 특히 인공지능 도입을 원하는 기업과 관련 기술을 제공하는 기업이 함께 참여해 산업 현장에서 겪는 어려움과 인공지능 도입 확대 방안에 대해 의견을 나눴다.

참석 기업들은 ▲AX 도입 초기 투자 비용 부담 ▲AI 전문 인력 확보 애로 ▲기존 공정과 AI 기술 간 정합성 문제 ▲정책자금을 비롯한 지원사업 간 연계 필요성 등을 주요 과제로 제시했다.

이에 중진공과 AI 분야 유관기관들은 정책자금, 인력양성, 산업구조 고도화 등 AX 관련 사업을 안내하고, 기업 애로 해소 방안을 논의했다.

강 이사장은 "대한민국 제조·IT 산업 발전을 이끌어 온 G밸리는 서울 산업 경쟁력의 중요한 기반"이라며 "AI 기술이 기업의 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 중진공이 현장에서 밀착 지원을 이어가겠다"고 말했다.

이날 중진공은 간담회에 앞서 지자체, 기업인 단체 등 유관기관과 'G밸리 AI·AX 생태계 조성을 위한 8자 업무협약'을 체결했다. 협약 기관들은 정책자금, AI 교육 및 인력양성, 기술·컨설팅 등 다양한 분야에서 협력해 G밸리 중소벤처기업의 AX를 지원할 계획이다.

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행사 이후에는 협약 참여기관이자 간담회 장소를 제공한 유비온 현장을 둘러보며, 실제 AI 적용 사례를 살펴봤다. G밸리는 서울 구로구와 금천구 일대에 약 1만5000개 기업과 14만여명의 종사자가 집적된 산업단지로, 제조업과 IT 기업이 밀집해 있다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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