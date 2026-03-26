'중동전쟁이 중소기업에 미치는 영향' 보고서

中企 중동 수출 비중 대·중견기업보다 높아

경영환경 제약↑ 대체공급선 확보·신규시장 진출 지원 필요

중소기업의 상위 15대 수입품목 중 나프타의 중동 비중이 82.8%에 달하는 등 중동 비중이 높은 것으로 나타났다. 이들 품목의 수급 여건이 악화할 가능성이 커 정책적 지원이 필요한 상황이다.

26일 중소기업연구원은 '중동전쟁이 중소기업에 미치는 영향과 시사점' 보고서를 내고 "중동 수입 원자재를 중심으로 수급 안정과 중동 수출 기업의 수출시장 다변화를 위한 지원방안 확대가 필요하다"고 분석했다.



나프타를 생산하는 석유화학 공장. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

수입 의존도 높은 나프타…수출 타격은 중소기업이 더 커

중소기업의 중동 전체 수입 비중은 0.7%로 낮은 수준이지만 특정 품목의 중동 의존도가 높아 정책적 대응이 필요한 상황이다. 나프타의 경우 82.8%를 쿠웨이트, UAE, 카타르 등 중동 지역에서 수입하는데 전체 기업의 중동 수입 비중(60%)보다도 높다. 나프타는 플라스틱과 합성섬유, 합성고무 등 석유화학 전반 산업의 핵심 원료로 해당 산업 중심으로 중소기업에 타격을 줄 수 있다. 이밖에 알루미늄 웨이스트·스크랩은 11.2%, 비합금 알루미늄 괴는 8.8%를 중동에서 수입하고 있다.

중소기업의 중동 수출 비중은 지난해 기준 5.4%로 전체 기업의 수출 비중(2.9%)보다 높아 대·중견기업에 비해 수출에 미치는 영향이 상대적으로 클 가능성이 있는 것으로 분석됐다. 특히 최근 중소기업들의 UAE나 사우디아라비아로의 수출이 대폭 늘었는데, 이들 국가는 중동 전쟁으로 교통·물류 인프라에 대한 물리적 타격과 호르무즈 해협 통항 제한의 영향을 받는 지역이기도 하다.

중동으로 수출하는 중소기업은 총 1만3859개로 전체 수출 중소기업의 14.2%를 차지하는 것으로 추산된다. 중소기업의 상위 15대 수출품목 중 중동 수출 비중이 높은 품목은 화장품, 중고차, 자동차 부품, 금의 판·시트·스트립 등으로, 해당 품목을 중심으로 수출 여건에 제약이 생겨났다.

중소기업 수입 상위 15대 품목과 중동 수입 여부. 중소기업연구원 원본보기 아이콘

유가·운송료 상승에 원자재 비용 증가까지

국내 중소기업은 물류비와 유가·환율 상승에 따른 원가 부담 증가와 지정학적 불안에 따른 거래 차질로 경영환경 제약이 확대되고 있는 것으로 나타났다. 나프타를 원료로 쓰는 플라스틱·화학 업종과 알루미늄을 사용하는 금속가공업 분야 중소기업들은 원부자재 가격과 에너지 비용 상승의 영향을 동시에 받고 있어 영업이익률이 크게 줄어들 가능성이 있다. 내수 부진과 소비 위축이 이어지는 가운데 중소기업들은 원가 상승분을 납품단가에 즉각 반영하기 어려운 여건에 놓여 있다.

아울러 중소기업의 중동 현지 파트너사의 발주 조정, 거래 변동·취소, 대금결제 지연, 선적 지연 등이 발생해 중동 거래 여건이 더 악화하는 실정이다. 중기부에 따르면 지난 25일 기준 총 379건의 중동 전쟁 관련 중소기업 피해·애로가 접수됐는데 전주 대비 117건 늘었고 운송차질(61.4%), 물류비 상승(34.3%)로 가장 많았다. 사우디아라비아·UAE 수출 관련 피해·애로 접수 현황을 보면 25일 기준 71.8%로 전주(69.8%)보다 늘었다.

대·중견기업보다 중동 수출 비중이 높고 대응 여력이 부족한 중소기업 지원방안 확대를 검토할 필요가 있다는 지적이 나온다. 신민이 중기연 부연구위원은 "중동전쟁 장기화에 대비해 수급 측면에서는 전략비축, 우선공급 협력체계 구축, 대체 공급선 확보 등을 검토할 수 있다"며 "품목별 중동 외 수입선을 보면 나프타는 알제리·그리스·페루·인도, 알루미늄 웨이스트·스크랩은 미국·대만·필리핀, 알루미늄 괴는 호주·인도·러시아다. 기존 수입국 중심의 보완적 공급선 확보는 신속하게 필요 물량을 확보하는 데 기여할 수 있다"고 설명했다.

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신 부연구위원은 "거래 불확실성이 지속될 수 있는 만큼 중동 의존도가 높은 중소기업을 중심으로 글로벌 사우스 등 신규 시장 진출 지원을 검토할 수 있다"며 "중동 수출 비중이 높은 화장품, 중고차, 자동차부품 등 업종을 중심으로 수출 시장 다변화 전략을 우선 지원해볼 수 있다"고 덧붙였다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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