[클릭e종목]“GS리테일, 1분기에도 안정적 실적 전망”

IBK투자증권은 26일 GS리테일 GS리테일 close 증권정보 007070 KOSPI 현재가 20,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,450 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 내수가뭄 속 단비 '아미노믹스'…BTS앨범 등 굿즈 '싹쓸이' "매출 500% 뛰었어요" 한국인도 외국인도 우르르…BTS 공연에 인근 편의점 '활짝' GS리테일, '소방관 희망나눔달력' 판매액 기부…"화상환자 치료 지원" 전 종목 시세 보기 에 대해 1분기 안정적 실적 전망을 반영해 목표주가 2만7000원, 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "1분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 2.8% 증가한 2조8387억원, 영업이익은 68.5% 증가한 556억원을 달성할 것으로 추정한다"고 말했다.

사업 부문별로 보면 편의점의 경우 지난해 폐점에 따른 기저와 비용 증가 폭이 완화되면서 이익 성장이 가능할 것으로 예상된다. 신규점 출점은 제한될 것으로 보이지만 기존점 성장률은 2% 수준으로 추정된다. 슈퍼마켓 사업부의 경우 경쟁사의 영업력 약화에 따른 반사이익과 설 연휴 효과가 반영될 것으로 전망된다. 홈쇼핑의 취급고는 전년 대비 소폭 감소할 것으로 보이지만, 상품믹스 효과 및 송출 수수료 증가 폭 완화로 4분기에 이어 이익 성장은 이어질 것으로 보인다.

AD

남 연구원은 "편의점의 경우 2분기에도 긍정적 흐름을 예상한다"며 "기타 사업부의 이익 기여도 증가도 기대되는데, 어바웃펫 및 퍼스프(신선식품 가공) 사업 중단에 따른 효과가 이어질 전망"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>