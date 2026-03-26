미중 정상회담 5월 14~15일 재조정

사실상 전쟁 데드라인 제시한 셈

이란 군부는 강경…공식 입장 없이 협상 중

시장은 종전 저울질…상승폭 일부 반납하며 마감

국제유가는 2% 넘게 하락 마감

케럴라인 레빗 백악관 대변인이 25일(현지시간) 브리핑을 진행하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국이 이란 전쟁을 종식하기 위해 이번 주말 중재국에서 이란과 고위급 회담을 추진하는 것으로 전해졌다. 이란 군부는 휴전을 거부하고 종전 조건을 역제안하고 있지만, 비공식적으로 미국의 종전 조건을 검토 중이라고 외신들은 보도했다. 이런 가운데 미 백악관은 중국과의 정상회담 일정을 오는 5월 중순으로 재조정했다고 밝히며 사실상 종전 데드라인을 제시해 이번 주 양국의 협상이 종전과 확전을 가를 분수령이 될 전망이다.

백악관, 미·중 정상회담 5월로 재조정하며 종전 시기 제시

25일(현지시간) CNN은 고위 관료 두 명을 인용해 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란 전쟁을 마무리하기 위해 이란과 고위급 회담을 추진 중이라고 보도했다. 고위급 회담 장소는 중재국인 파키스탄과 터키 등을 고려 중이며, 이르면 이번 주말 열릴 예정이다.

백악관은 JD 밴스 부통령 등 고위급 인사를 회담에 포함하는 방안을 검토 중이다. 이란이 협상 대상자로 밴스 부통령을 선호하고, 이런 입장을 비공식 경로로 트럼프 행정부에 전달했다고 CNN은 보도했다.

밴스 부통령의 협상 참여는 트럼프 대통령의 중동 특사인 스티브 위트코프의 아이디어다. 위트코프는 이란이 밴스 부통령을 강경파로 보지 않는다는 점을 고려해 협상단에 추천했다. 도널드 트럼프도 전일 밴스 부통령, 마르코 루비오 국무장관, 사위 재러드 쿠슈너, 중동 특사 스티브 위트코프가 이란 협상을 이끌고 있다고 밝혔다. 다만 백악관 관계자는 협상단의 방문 시기, 장소, 참석자 등이 모두 유동적이라고 말했다.

앞서 미국은 파키스탄을 통해 15개 항목이 담긴 종전안을 전달했다. 종전안에는 ▲이란의 기존 핵 능력 해체 ▲영토 내 우라늄 농축 금지 ▲고농축 우라늄 450㎏ 국제원자력기구(IAEA) 이관 ▲역내 대리 세력 지원 중단 ▲호르무즈 해협 개방 보장 ▲미사일 사거리·수량 제한 ▲미사일 사용 자위 목적 제한 등이 포함됐다.

백악관은 이날 정례브리핑에서 미국이 이란과 협상을 계속 진행 중이라고 재차 강조하며, 이란이 군사적 패배를 인정하지 않을 경우 더 강력하게 타격하겠다고 경고했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 "제가 말씀드릴 수 있는 것은 협상이 진행 중이라는 점"이라며 "현재로서는 미국과 이란 사이에 오간 구체적인 협상 내용에 대해서는 말씀드리지 않겠다"고 말했다.

그러면서 이란 전쟁으로 연기된 미·중 정상회담 일정이 재조정됐다고 밝혔다. 레빗 대변인은 "트럼프 대통령과 시 주석의 오랫동안 기다려온 회담이 5월 14∼15일 열릴 예정임을 기쁘게 알려드린다"고 말했다. 앞서 백악관은 이란 전쟁으로 인해 이달 31일부터 내달 2일까지 예정된 정상회담 일정을 연기했다고 발표한 바 있다.

레빗 대변인은 '재조정된 일정까지 종전이 이뤄질 수 있는 것이냐'는 질문에 "다시 말하지만 우리는 (이란 전쟁 기간을) 약 4∼6주로 추정해왔다. 그러니 당신은 그것을 계산할 수 있다"고 말했다.

이를 두고 AP통신 등 외신은 "레빗 대변인이 트럼프 대통령의 방중 전에 전쟁이 종착점에 이를 수 있다는 낙관적인 어조를 내놓았다"고 평가했다. 사실상 종전 데드라인을 공개했다는 것이다.

이란, 미국에 조건 역제안

모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장 X(옛 트위터) 원본보기 아이콘

미국의 낙관적인 분위기와 달리 이란은 국제유가와 호르무즈 해협의 통제권을 주장하며 강경한 입장을 고수하고 있다.

같은 날 이란군을 통합지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야의 에브라힘 졸파가리 대변인은 성명을 통해 "유가 밑의 불길은 한참 전부터 불타오르고 있었다"며 "그 불꽃의 세기를 결정하는 건 우리 손에 달렸다"고 주장했다.

그러면서 "(호르무즈 해협) 통항의 규칙은 우리가 단호하게 다시 쓰고 있다"며 "그 규칙은 명확하고 투명하다. 당신들, 그리고 당신들과 연루된 누구라도 지나갈 권리가 없다는 것이다. 통항 허가 발급은 우리가 결정한다"라고 강조했다.

이란군 사령관 세예드 마지드 무사비 준장도 소셜미디어(SNS) X(옛 트위터)에 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 어떠한 위협이나 최후통첩도 전쟁 행위의 일부로 간주한다는 점을 명심해야 한다고 밝혔다.

미국과 협상을 진행 중인 이란이 강경 입장을 취할 수밖에 없다는 평가도 나온다. 술탄 알 쿨라이피 분쟁·인도주의 연구센터 선임 연구원은 "지난 2월 28일 외교적 소통 채널이 가동되는 가운데 시작된 군사 작전은 모든 외교 과정의 근간을 이루는 전제를 무너뜨렸다"며 "이란이 제안된 휴전 우선 협상안을 거부한 것은 이러한 구조적 현실을 반영한다"고 지적했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관도 "작년의 상황이 되풀이되는 것을 원치 않기 때문에" 이란이 휴전을 원하지 않는다며, 미래의 침략에 대한 강제력 있는 보장을 동반한 영구적인 적대행위 종식을 요구한다고 말한 바 있다.

그러나 비공식적으로 이란은 미국과 협상을 이어가는 것으로 보인다. 이란이 아직 미국의 종전 평화 방안을 여전히 검토 중이라고 로이터통신은 이란 고위 관계자를 이용해 보도했다.

국제유가 하락…美 증시 일제히 상승 마감

시장은 종전을 저울질하는 모습이다. 이란이 미국의 종전 평화 방안을 받았다는 사실이 확인되고, 미국이 이란과 중재국에서 고위급 회담을 추진한다는 보도가 나오자 미국 증시는 일제히 상승해 장 초반 1%대 상승률을 보였다.

그러나 이란의 강경 입장이 전해지자 등폭을 일부 반납하며 25일 뉴욕증시는 소폭 상승세로 마감했고, 국제유가는 2% 넘게 하락했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 0.66% 올라 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 0.54%, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.77% 상승해 장을 마쳤다.

JP모건 트레이딩 데스크는 보고서를 통해 "이란에서 누가 군사 활동을 제한할 수 있는지, 그리고 이스라엘의 이익을 어떻게 만족시킬 수 있는지에 대한 의문이 여전히 남아 있지만, 시장은 현재 수준에서 반등하기를 바라는 것으로 보인다"고 분석했다.

25일 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 2.20% 하락한 배럴당 90.32달러에 마감했다. 국제유가의 기준이 되는 브렌트유는 전장 대비 2.17% 떨어진 102.22달러에 마무리했다.

브라운 브라더스 해리먼의 엘리아스 하닷은 "전략적 불확실성이 남아 있음에도 불구하고 시장은 갈등 해결을 기대하면서 움직이고 있다"며 "궁극적으로 미국의 긴장 완화 정책에 대한 이란의 반응이 최고조에 달했던 공포가 지났는지 아니면 아직 끝나지 않았는지를 결정할 것"이라고 말했다.

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비스포크투자그룹 시장 전략가들도 "현재로서는 협상 상황에 대한 정확한 사실을 알 수 있는 방법이 없으므로, 앞으로 협상이 진행됨에 따라 급격한 변화가 예상된다"고 지적했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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