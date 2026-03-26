2026년 공직자 정기 재산변동사항 공개

한성숙 중소벤처기업부 장관이 본인과 가족 명의 재산으로 223억여원을 신고했다.

26일 정부공직자윤리위원회가 관보를 통해 공개한 '2026년도 공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 한 장관은 본인과 모친의 명의로 223억157만원의 재산을 신고했다. 지난 1월과 비교해 1억8586만원 증가했다. 한 장관은 국가직 고위공직자 중 세 번째로 재산이 많았다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가창업시대 전략회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.3.25 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

기업가 출신인 한 장관은 토지 6억7418만원, 건물 97억4116만원, 자동차 284만원, 예금 65억191만원, 증권 51억3617만원, 채권 2억4500만원, 채무 3500만원, 금 1500만원, 가상자산 2029만원을 보유하고 있었다.

토지, 건물 등은 변동이 없었다. 다주택자인 한 장관은 올해 경기 양평군 단독주택과 서울 강남구 역삼동 오피스텔을 매각을 위해 내놨고 모친이 거주하고 있는 서울 송파구 잠실동 아파트 매각도 추진했다. 이번 신고에는 이 부분은 반영되지 않은 것으로 보인다.

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한 장관의 예금은 20억8441만원 늘었는데 이는 주식 매각에 따른 것이다. 증권은 18억8580만원 줄었다. 국내 상장주식 매각 및 잔여 주식 평가액 변동 때문이다. 한 장관은 보유하고 있던 네이버 주식 8934주를 전량 매각한 것으로 나타났다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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