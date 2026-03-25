[특징주]'분기 호실적·기판 완판' LG이노텍, 6%대↑

1분기 깜짝 실적 및 기판 완판 행진이 기대되는 LG이노텍 LG이노텍 close 증권정보 011070 KOSPI 현재가 312,500 전일대비 20,500 등락률 +7.02% 거래량 153,828 전일가 292,000 2026.03.25 10:29 기준 관련기사 [특징주]'로봇 산업 기대감 확대' LG이노텍, 5.96%↑ [클릭 e종목]"LG이노텍, 로봇 역할 확대 기대…목표가 ↑" LG디스플레이·이노텍, '기후위기 대응' 앞장…CDP 평가서 글로벌 리더십 입증 전 종목 시세 보기 의 주가가 오름세다.

25일 오전 9시52분 기준 LG이노텍은 전 거래일 대비 1만9500원(6.68%) 상승한 31만1500원에 거래됐다.

이날 메리츠증권은 LG이노텍에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 34만원에서 36만원으로 상향 조정했다. 시장 기대치를 웃도는 1분기 실적이 예상되는 데다, 반도체 기판 사업의 이익 기여도가 본격적으로 확대될 것이란 분석이다.

양승수 메리츠증권 연구원은 "견조한 아이폰 판매와 우호적인 환율 효과에 힘입어 광학솔루션 사업부의 수익성이 시장 기대치를 넘어설 것"이라며 "반도체 기판 부문 역시 비수기인 1분기에도 아이폰 물동량 증가와 메모리 매출 확대에 힘입어 성수기 수준의 가동률을 유지할 전망"이라고 말했다.

특히 기판 사업의 성장세에 주목했다. 양 연구원은 "LG이노텍의 반도체 기판 가동률은 연내 사실상 100%에 근접할 것"이라며 "상반기 내 추가 증설 결정이 가시화될 가능성이 높으며, 중장기적으로 기판 사업부의 이익 기여도가 확대될 것"이라고 예상했다.

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그는 "현재 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 부담이 제한적인 수준인 만큼, 기판 사업부의 이익 기여도 확대와 북미 주요 휴머노이드 업체 대상 매출 비중 증가는 새로운 주가 재평가 요인으로 작용할 것"이라고 전했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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