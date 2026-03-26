숙소·레저·이동수단 예약부터 후기까지

B2C·B2B·B2G 영역서 수익모델 다각화

"보험 및 멤버십 기반 구독 서비스 도입"

이혜미 반려생활 대표는 15살 웰시코기 두 마리와 함께 사는 반려인이다. 한때 모바일 배달 플랫폼 '배달의민족'에서 개발자로 일하던 그는 퇴사 후 반려견과 여행을 다니다가 불편을 겪었다. 반려동물을 동반할 수 있는 숙소와 여행 상품 정보는 턱없이 부족했고, 원하는 장소와 이동 수단이 있어도 일일이 전화를 돌려 실제 가능 여부를 확인해야 하는 등 모든 절차가 파편화돼 있었다. 그는 "내가 직접 해결해야겠다"며 팔을 걷어붙였다. 2019년 반려동물 여행 플랫폼 '반려생활'은 그렇게 탄생했다.

수요자와 공급자의 시각을 함께 가진 개발자 출신답게 그는 플랫폼 편의성 고도화에 진심이다. 지난 16일 아시아경제와의 인터뷰 첫머리부터 곧 적용될 애플리케이션 개편 화면을 꺼내 보인 이 대표가 "고령의 반려인도 쉽게 이용할 수 있도록 서비스 구조를 개선했다"고 설명한 것도 이런 맥락이다. 진심은 통했다. 창립 직후 맞은 코로나19 대유행 속에서도 입소문을 타며 성장한 결과, 지난달 기준 이용자 수 20만명과 누적 다운로드 수 86만건을 달성하며 시장에 안착했다.

이혜미 반려생활 대표. 반려생활 AD 원본보기 아이콘

이 대표는 "반려생활은 숙소, 레저, 이동 수단 예약부터 주변 여행지, 맛집, 반려인 후기까지 한곳에 담은 원스톱 여행 플랫폼"이라고 말했다. 현재 반려생활에는 전국 반려동물 동반 숙소와 맛집, 여행지 등 12개 카테고리에 3만개 가게가 입점해 있다. 플랫폼 이용자는 반려견 정보를 등록하면 크기에 따라 이용 가능한 장소뿐 아니라 관련 영상 콘텐츠도 함께 확인할 수 있다.

반려생활은 수익 모델을 다각화했다. 예약 수수료 기반 B2C(기업과 소비자 간 거래) 모델을 중심으로, 한국관광공사나 지방자치단체와 협업해 관광 상품을 개발하는 B2G(기업과 정부 간 거래), 광고 및 체험단 기반의 B2B(기업 간 거래)까지 전 영역에 걸쳐 있다. 특히 실험적인 여행 상품이 눈에 띈다. 이를테면 B2G에서는 반려견과 함께하는 사찰 탐방이나 갯벌 체험과 같은 시즌성 상품을 출시했다. 초고가 수준의 반려견 전용기 패키지 상품을 과감하게 내놓기도 했다. 이런 상품들과 연계된 PB(자체 브랜드) 제품까지 선보이며 플랫폼 자생력을 구축해 나가고 있다.

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한 여성이 반려견과 함께 갯벌에서 바지락을 캐고 있다. 반려생활 원본보기 아이콘

이 대표는 "이러한 여행 상품의 본질은 고객의 '관여도'를 높이는 데 있다"고 설명했다. 반려동물을 갓 키우기 시작한 초보 반려인을 반려동물과의 삶에 수백만원씩 아낌없이 투자하는 '고관여 고객'으로 길러내겠다는 전략이다. 저관여 고객을 우선 플랫폼으로 유입시킨 뒤 프리미엄 투어와 맞춤형 제품을 단계적으로 제안하는 식으로 사업을 확장하겠다는 구상이다. 이 대표는 "앞으로 보험 서비스를 선보이는 한편, 멤버십 기반의 구독 모델을 도입해 안정적이고 반복적인 매출 구조를 확립할 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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