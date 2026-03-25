수서IC~양재IC 5.4㎞ 구간

이륜차 우회 불편 해소

횡단보도 늘려 생활권 확대

강남구 수서IC부터 서초구 양재IC까지의 양재대로 5.4㎞ 구간이 37년 만에 자동차전용도로에서 해제된다.

서울시는 지난해부터 추진해 온 규제 철폐의 하나로, 26일부터 양재대로 전 구간을 일반도로로 운영한다고 25일 밝혔다.

양재대로 자동차전용도로 해제 구간 위치도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

이 구간은 1989년 2월부터 37년간 자동차전용도로로 운영됐다. 하지만 자동차전용도로에 설치할 수 없는 보도나 횡단보도가 설치되는 등 도로 구조와 이용 실태가 맞지 않는다는 지적이 이어졌다.

특히 생활도로 기능을 병행하고 있지만 자동차전용도로라는 이유로 이륜차 운전자들이 우회해야 하는 어려움도 있었다. 자동차전용도로는 원칙적으로 보행자와 이륜차 통행이 제한된다. 또 버스정류장이 설치돼 있는데도 자동차전용도로에서는 입석 승객을 태울 수 없어 시내버스가 규정을 충족하지 못한 채 사실상 위법한 상태로 운행되는 구조적 문제도 있었다.

이번 조치로 양재대로에는 이륜차 통행이 허용되고 시내버스 역시 관련 규정에 부합하는 운행이 가능해진다. 도로로 단절됐던 생활권도 횡단보도를 늘려 연결할 수 있게 됐다.

서울시는 주변 지역의 공간 활용과 경제적 가치도 함께 높아질 것으로 기대하고 있다. 자동차전용도로 규제로 섬처럼 고립됐던 주변 상업·주거지역의 연결성이 회복되기 때문이다. 시는 현장과 괴리된 규제를 정비하고 보행 및 대중교통 중심의 교통 환경으로 전환할 계획이다.

AD

한병용 서울시 재난안전실장은 "이번 양재대로 자동차전용도로 해제는 일상을 제약하던 낡은 규제를 철폐하고 서울의 끊어진 공간을 유기적으로 연결한 전환점"이라며 "앞으로도 현장과 괴리된 규제를 지속 발굴·정비해 시민 불편을 해소하겠다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>