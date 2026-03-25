양재대로, 자동차전용도로 해제… "오토바이 편하게 다니세요"
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수서IC~양재IC 5.4㎞ 구간
이륜차 우회 불편 해소
횡단보도 늘려 생활권 확대
강남구 수서IC부터 서초구 양재IC까지의 양재대로 5.4㎞ 구간이 37년 만에 자동차전용도로에서 해제된다.
서울시는 지난해부터 추진해 온 규제 철폐의 하나로, 26일부터 양재대로 전 구간을 일반도로로 운영한다고 25일 밝혔다.
양재대로 자동차전용도로 해제 구간 위치도. 서울시
이 구간은 1989년 2월부터 37년간 자동차전용도로로 운영됐다. 하지만 자동차전용도로에 설치할 수 없는 보도나 횡단보도가 설치되는 등 도로 구조와 이용 실태가 맞지 않는다는 지적이 이어졌다.
특히 생활도로 기능을 병행하고 있지만 자동차전용도로라는 이유로 이륜차 운전자들이 우회해야 하는 어려움도 있었다. 자동차전용도로는 원칙적으로 보행자와 이륜차 통행이 제한된다. 또 버스정류장이 설치돼 있는데도 자동차전용도로에서는 입석 승객을 태울 수 없어 시내버스가 규정을 충족하지 못한 채 사실상 위법한 상태로 운행되는 구조적 문제도 있었다.
이번 조치로 양재대로에는 이륜차 통행이 허용되고 시내버스 역시 관련 규정에 부합하는 운행이 가능해진다. 도로로 단절됐던 생활권도 횡단보도를 늘려 연결할 수 있게 됐다.
서울시는 주변 지역의 공간 활용과 경제적 가치도 함께 높아질 것으로 기대하고 있다. 자동차전용도로 규제로 섬처럼 고립됐던 주변 상업·주거지역의 연결성이 회복되기 때문이다. 시는 현장과 괴리된 규제를 정비하고 보행 및 대중교통 중심의 교통 환경으로 전환할 계획이다.
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한병용 서울시 재난안전실장은 "이번 양재대로 자동차전용도로 해제는 일상을 제약하던 낡은 규제를 철폐하고 서울의 끊어진 공간을 유기적으로 연결한 전환점"이라며 "앞으로도 현장과 괴리된 규제를 지속 발굴·정비해 시민 불편을 해소하겠다"고 말했다.
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