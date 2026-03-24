李, 인청보고서 채택 1~2일 만에 임명

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 24일 박홍근 기획예산처 장관과 황종우 해양수산부 장관에 대한 임명안을 재가했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 여야 합의로 인사청문경과보고서가 채택된 두 후보자의 임명안을 이 대통령이 재가했다고 밝혔다.

앞서 국회 재정경제기획위원회는 이날 전체 회의를 열고 박 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 청문회 하루 만에 여야 합의로 채택했다. 박 후보자 임명에 따라 예산처는 출범 80여일 만에 초대 수장을 맞이하게 됐다. 이 대통령은 애초 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원을 장관 후보자로 지명했지만 도덕성 의혹 등으로 28일 만에 지명 철회한 바 있다.

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황 장관의 경우 지난 23일 인사청문회가 끝난 당일 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 보고서 채택이 이뤄졌다. 전재수 전 장관의 사퇴로 공백이 길어진 만큼 임명을 서둘러야 한다는 의견이 모인 것으로 알려졌다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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