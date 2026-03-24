화성시, 전국 최초 지방정부-AI기업 간 얼라이언스 출범

추미애 전 법사위원장·IBM·SK텔레콤 등 AI 선도 기업 참석

글로벌 AI 기업 19개사와 'MARS 얼라이언스 간담회' 개최

정명근 화성시장 “AI 전환, 지방정부가 주도할 것”

경기 화성특례시(시장 정명근)가 24일 푸르미르 호텔에서 'MARS 2026 AI 투자유치 & 컨퍼런스'의 성대한 막을 올리며 전 세계에 AI 선도 도시로서의 비전과 강력한 민·관 협력 의지를 선언했다.

이번 행사는 화성특례시가 주최하고 화성산업진흥원(HIPA)이 주관하며, 국내외 글로벌 기업과 산·학·연 전문가들이 모여 AI 시대의 새로운 도시 운영 모델을 설계하기 위해 마련됐다.

정명근 화성특례시장이 24일 MARS 얼라이언스 간담회에서 AI 기업들에게 협력을 당부하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성특례시, 개회식 앞서 'MARS 얼라이언스 간담회' 주최

행사 첫날인 24일 토파즈홀에서는 'MARS 얼라이언스 간담회'가 열렸다. 이 자리에는 정명근 화성특례시장을 비롯해 IBM, 세일즈포스 등 글로벌 빅테크 기업과 SKT, 카카오헬스케어 등 국내 AI 선도 기업 19개사의 대표 및 임원진이 대거 참석했다.

정명근 화성특례시장은 인사말을 통해 "AI 산업은 지방정부 단일 주체의 노력만으로는 성장이 어렵다"며, "오늘 모인 19개 선도 기업과의 MARS 얼라이언스는 화성특례시가 지속가능한 AI 산업 생태계를 구축하는 민·관 협력의 핵심 플랫폼이 될 것"이라고 강조했다.

약 30분간 진행된 간담회에서는 정명근 화성특례시장이 전국 기초지자체 최초로 AI 박람회를 개최하고 전담 부서를 신설하는 등 선도적으로 추진해 온 화성특례시의 AI 정책 방향을 제시했다. 또한, 정 시장은 얼라이언스 참여 기업들이 보유한 선진 기술과 역량을 바탕으로 산업 전반의 AI 전환에 주도적으로 참여해 줄 것을 강조했다.

정명근 화성특례시장이 24일 MARS 2026 투자유치 & 컨퍼런스개회식에서 AI 도시 화성의 비전에 대해 말하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

AI 로봇 활용한 MARS 2026 AI 투자유치 & 컨퍼런스 개회식 눈길

이어 오전 10시 그랜드볼룸에서 거행된 개회식은 화성특례시의 미래상을 시각적으로 보여주는 'AI 로봇을 활용한 주제 공연'으로 시작됐다.

'AI 로봇을 활용한 주제 공연'에서 정교한 움직임의 로봇들이 무대에 등장해 인간과 교감하며 화성이 지향하는 '인간 중심의 AI 도시'라는 메시지를 전달해 내빈들의 큰 호응을 얻었다.

이날 개회식에는 배정수 화성시의회 의장을 비롯해 추미애 전 국회 법제사법위원장, 전병선 화성산업진흥원장, 시·도의원 등 주요 인사들이 참석했다.

정명근 화성특례시장은 개회사에서 "화성특례시는 2만 6천여 개 제조기업이 집적된 대한민국 산업의 중심으로 대전환의 시대에 기업들이 AI라는 새로운 동력을 바탕으로 도약할 수 있도록 전국 최고 수준의 AI 실증 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

아울러 정명근 시장은 "더 이상 기업에게만 AI 전환의 책임을 맡길 수 없고 지방정부가 AI 전환을 주도해야한다"며, 화성특례시가 AI 기업의 가장 든든한 파트너가 되어 AI가 구현하는 미래 도시의 표준을 가장 먼저 제시하겠다"고 강조했다.

이수정 한국 IBM 대표가 MARS 2026 투자유치 & 컨퍼런스개회식에서 기조연설을 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

이수정 한국 IBM 대표 기조연설 …"지방정부와 기업 간 협력 생태계 조성 필요"

한편, 'MARS 2026 AI 투자유치 & 컨퍼런스' 1일차 기조연설에는 글로벌 AI 산업의 디지털 혁신을 이끌고 있는 이수정 한국 IBM 대표이사가 연사로 나섰다.

이수정 대표는 기조연설에서 '혁신적인 AI 확산을 위한 기업과 지자체의 사고전환'을 주제로 "과거의 디지털 전환이 효율성 제고에 머물렀다면, 현재의 AI 전환은 데이터로부터 새로운 가치를 창출하고 의사결정 체계를 혁신하는 근본적인 변화"라고 정의했다.

더불어 화성특례시와 같은 제조업 기반 도시에서 AI가 단순한 공정 자동화를 넘어 지능형 공급망 구축과 품질 예측 등 산업 전반에 어떻게 기여할 수 있는지에 대한 구체적인 로드맵을 제시했다.

이 대표는 "AI 전환은 단순히 기술을 도입하는 것이 아니라 데이터로부터 새로운 가치를 창출하고 의사결정 체계를 혁신하는 비즈니스 재설계"라고 정의하며, 화성시의 2만 6천여 제조 기업들이 AI를 통해 생산성을 극대화하고 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 실무적인 방안을 강조했다.

또한, AI 시대에 화성특례시와 같은 지방정부의 핵심 역할로 '데이터 신뢰성 확보'와 '협력 생태계 조성'을 제시했다. 이수정 대표는 "기업이 독자적으로 AI 인프라를 구축하기에는 비용과 전문 인력 측면에서 한계가 크다"고 지적하며, 화성특례시가 추진 중인 'MARS 얼라이언스'와 같은 민·관 협력 모델이 중소·중견기업의 AI 진입 장벽을 낮추는 핵심 동력이 될 것이라고 강조했다.

아울러 화성특례시가 보유한 산업 데이터를 안전하게 공유하고 실증할 수 있는 환경을 구축할 경우, 화성이 대한민국을 넘어 글로벌 AI 제조 혁신의 거점으로 도약할 수 있다는 기대를 밝히며 연설을 마무리했다.

정명근 화성특례시장이 24일 MARS 2026 투자유치 & 컨퍼런스개회식에서 AI 기업들과 MARS 얼라이언스를 선언하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

IBM·세일즈포스·SK텔레콤·NHN클라우드 등 19개 AI 선도 기업 참석 눈길

한편, 이날 개회식의 하이라이트로 진행된 'MARS 얼라이언스 선언식'에서는 정명근 화성특례시장과 19개 참여 기업 대표들이 무대 위 버튼 터치 퍼포먼스로 얼라이언스의 공식 출범을 선언하며, 민·관 협력 기반의 강력한 AI 산업 생태계 구축을 대내외에 선포했다.

이는 지방정부와 글로벌 기업이 손잡고 도시 단위의 AI 생태계를 조성하는 전국 최초의 사례로서, 기술과 산업, 행정이 유기적으로 결합된 혁신적인 미래 도시 모델을 제시했다는 점에서 큰 의의를 갖는다.

MARS 얼라이언스 선언식에 참석한 기업은 IBM, 세일즈포스, SK텔레콤, SK플래닛, NHN클라우드, Medicus, 어반 데이터랩, 쿠도 커뮤니케이션, 삼일회계법인, 리벨리온, 마음 AI, 라온로드, 코나아이 등 19개 기업이다.

정명근 화성특례시장이 AI 체험부스에서 AI 로봇과 오목을 두고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

AI 전시·체험존 및 지원사업 1:1 상담존·투자유치설명회 상담존 상시 운영

'MARS 2026 AI 투자유치 & 컨퍼런스'는 24일부터 25일까지 이틀간 진행된다.

24일에는 ▲투자유치 설명회와 ▲스타트업 인베스트데이를 비롯해 ▲중소벤처기업 지원 시책설명회 등 다양한 프로그램이 운영된다. 특히, 기업과 투자자를 연결하는 ▲지원사업 1:1 상담존(비즈니스 매칭존) ▲투자유치설명회 상담존이 상시 운영되며, 실질적인 투자연계와 협력 기회를 제공한다.

또한, 행사장에는 자율주행차, UAM 플랫폼, 휴머노이드 로봇 등 첨단 기술을 직접 체험할 수 있는 ▲AI 전시·체험존이 마련돼, 시민과 기업이 함께 AI 기술을 직관적으로 경험할 수 있다.

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이와 함께, 둘째 날인 25일에는 ▲도시·기술·산업 분야별 전문 세션과 ▲로봇공정 도입 희망 기업과 공급기업의 실질적 수요를 연결하는 AX 리더스 네트워킹 등이 이어지며, 화성특례시의 AI 산업 생태계 구축 전략과 정책 방향을 심도 있게 논의할 예정이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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