일본 극우·신군국주의 위험성 거론

외교시설 위협에 강경 대응…日 자위대 관리 실패도 비판

중국 외교부가 괴한의 주일 중국대사관 침입 사건과 관련해 일본 정부에 강력 항의했다고 밝혔다. 중국은 이번 사건을 외교시설 안전을 위협한 중대한 사안으로 규정하며 즉각적인 조사와 관련자 처벌을 요구했다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. 신화·EPA=연합뉴스 자료사진 AD 원본보기 아이콘

린젠 중국 외교부 대변인은 24일 정례브리핑에서 "일본 자위대원이라고 자칭한 인물이 담을 넘어 주일 중국대사관에 강제 침입하는 사건이 있었다"며 "일본 측에 엄중하고 강력히 항의했다"고 말했다.

린 대변인은 이 인물이 "신의 이름으로 중국 외교관을 살해하겠다"고 위협했다며, 이번 사건이 '빈 외교관계 협약'을 심각하게 위반한 것이라고 주장했다. 이어 중국 외교 인력의 신변 안전과 외교시설 안전을 위협한 점에서 성격이 매우 악질적이라고 비판했다.

중국은 이번 사건을 일본 내 정치·사회 분위기와도 연결했다. 린 대변인은 "일본 내 극우 사상과 세력이 창궐하고 있음을 보여주며 신군국주의의 위험성을 드러낸다"고 주장했다. 또 일본 정부가 역사 문제와 대만 문제 등 중일 관계의 핵심 현안에서 잘못된 정책을 취하고 있다고 지적했다.

그러면서 일본 정부가 자위대 관리에 실패했고, 중국 공관과 외교 인력을 보호할 의무도 제대로 이행하지 못했다고 비판했다. 중국은 일본 측에 사건에 대한 즉각적인 조사와 관련자 엄중 처벌, 책임 있는 답변을 요구했다.

린 대변인은 이날 브리핑에서 일본이 대중 외교 관계 표현을 '가장 중요한 관계'에서 '전략적이고 상호이익적인 관계'로 조정하는 방안을 검토 중이라는 현지 보도에 대해서는 구체적인 답변을 내놓지 않았다. 대신 그는 현재 중일 관계 악화의 근본 원인으로 일본 측의 대만 관련 발언을 거론하며 기존 입장을 되풀이했다.

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중국은 지난해 11월 일본 지도부의 '대만 유사시 개입' 취지 발언 이후 일본과 각을 세워왔고, 자국민에게 일본 여행 자제를 촉구하는 등 대일 경계 수위도 높여온 상태다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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