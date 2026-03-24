전진선 양평군수, '서울-양평고속도로 재개' 기자회견

대통령실 사업 재개 결정에 "환영" 입장 표명

"정치 쟁점화로 인한 3년의 고통, 주민 실익 따져야"

하남시도, 서울-양평 고속도로 재개 "환영"

“교산구간 2032년 선 준공 촉구…시점부 변경 필수”

"대통령실에서 지난 20일 발표한 '서울-양평 고속도로 사업 재개' 결정에 대해 13만 양평군민과 함께 적극 환영한다. 사업 재추진을 위한 타당성 조사 용역이 진행될 때 서울-양평 고속도로 노선에 군민들의 염원인 양평군에 이익이 되는 강하 IC가 반드시 포함돼야 합니다."

전진선 양평군수는 24일 양평군청에서 기자회견을 열고 있다. 이종구 기자 AD 원본보기 아이콘

전진선 양평군수는 24일 양평군청에서 기자회견을 열고 "2023년 7월 사업 중단 이후 깊은 좌절감에 빠졌던 군민들에게 이번 결정은 가뭄 끝의 단비와 같다"며 "정부의 로드맵에 따라 사업이 차질 없이 신속하게 추진되기를 바란다"고 강조했다.

전 군수는 "그동안 우리 군민들이 겪은 충격과 고통은 이루 말할 수 없었다"며 "일부 정치권에서 사업을 정치 쟁점화하고 특검까지 이어가며 예산 편성을 가로막아 지역 경제가 침체의 늪에서 벗어나지 못했다"고 밝혔다.

이로 인해 양평의 지역 정서는 깊은 좌절감에 빠졌고, 지역 경제 또한 침체의 늪에서 벗어나지 못했다고 지적했다.

이어 "정부가 경제성과 주민 편의성을 최우선 기준으로 삼아 노선을 원점에서 재검토하기로 한 것은 군민들의 목소리가 반영된 결과"라며 "이제는 소모적인 논쟁보다는 양평의 백년대계(百年大計)를 위한 실무적 추진에 집중해야 할 때"라고 덧붙였다.

전진선 양평군수는 24일 양평군청에서 기자회견을 열고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

전 군수는 사업 재개 과정에서 양평군의 이익을 대변하는 두 가지 핵심 조건을 제시했다.

첫째, '강하 IC'의 반드시 포함되어야 한다는 점이다. 전 군수는 "타당성 조사 과정에서 실제 이용자인 군민들의 간절한 염원인 강하 IC는 노선에 반드시 반영되어야 한다"고 못 박았다.

둘째, 미래 지향적인 광역 교통망의 거점으로 거듭나야 한다. 전 군수는 "단순히 서울과 양평을 잇는 것을 넘어, 향후 동부권과 홍천 지역으로 노선을 연장해 경기도와 강원도를 잇는 수도권 동부 거점 교통망으로 거듭나야 한다"는 입장을 분명히 했다.

전진선 양평군수는 24일 양평군청에서 기자회견을 열고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

전 군수는 "양평군은 앞으로도 지역 경제 발전과 군민 편익 증진을 최우선으로 하여 본 사업이 성공적으로 마무리될 수 있도록 모든 행정적 지원과 노력을 아끼지 않겠다"며 회견을 마쳤다.

한편, 서울-양평 고속도로는 수도권 동부의 교통 체증을 해소할 핵심 인프라로 꼽히며 이번 사업 재개 결정에 따라 국토교통부의 타당성 조사와 주민 의견 수렴 절차가 본격화될 전망이다.

하남시, 서울-양평 고속도로 재개 '적극 환영'

하남시(시장 이현재)도 대통령실의 '서울-양평 고속도로' 사업 재개 발표에 대해 적극적인 환영의 뜻을 밝히며 신도시 입주 시기에 맞춰 사업이 차질 없이 추진될 것을 강력히 촉구했다.

서울~양평 고속도로 ‘서울~상사창IC~상산곡IC~북광주JCT’ 구간 2032년까지 선 준공. 하남시 제공 원본보기 아이콘

하남시는 수도권 주택공급 정책에 따라 미사강변도시, 위례신도시, 감일신도시가 조성된 지자체로서 그간 신도시 광역교통개선대책 지연으로 인해 주민들이 교통불편을 겪어 왔다고 밝혔다.

하남시는 이번 고속도로 사업이 3기 신도시인 교산지구의 핵심 광역교통대책임에도 불구하고, 지난 3년간의 사업 중단으로 인해 '서울 30분 출퇴근 달성'이라는 정부 목표가 흔들리고 있다고 지적했다.

특히 교산신도시가 2029년 첫 입주를 시작해 2032년 대부분 입주가 완료될 예정인 만큼, 정부의 2029년 말 착공 계획은 지나치게 늦다는 입장이다. 시는 '서울특별시~교산신도시(상사창IC)~상산곡기업이전단지(상산곡IC)~중부고속도로(북광주JCT)' 구간만이라도 입주 시기인 2032년까지 반드시 선(先) 준공돼야 한다고 건의했다.

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또한, 하남시는 현재 계획된 고속도로의 시점부 변경을 재차 강조했다. 현재 안대로 서울 오륜사거리 시점부가 형성될 경우, 서울양평고속도로 4차로와 위례대로 4차로, 감일신도시 4차로 등 총 12차로가 한곳으로 집중돼 감일지구 주민들의 극심한 교통정체가 우려되기 때문이다.

서울~양평 고속도로 시점부 접속 방법 변경. 하남시 제공 원본보기 아이콘

하남시 관계자는 "2020년 최초 교산신도시 광역교통개선대책 수립 이후 2024년부터 교산신도시 규모 변경 및 주변 광역교통 여건변화를 고려한 '교산신도시 광역교통개선대책' 최적 변경을 국토교통부, LH와 협의하고 있다"면서 "국토교통부와 교산신도시 사업시행자는 하남시 수요자 중심의 포용적 '교산신도시 광역교통개선대책(변경)'을 조속히 수립하여 장래 교산신도시 입주민들의 교통불편이 발생하지 않도록 해 달라"고 주장했다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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