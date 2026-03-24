한국신용평가, 대표이사에 패트릭 윤 선임

한국신용평가는 대표이사에 패트릭 윤(Patrick Yoon)을 선임했다고 24일 밝혔다.

패트릭 윤 대표는 글로벌 금융 및 결제(페이먼트) 산업에서 국내외 사업과 전략을 폭넓게 경험한 금융 전문가다. 최근까지 글로벌 가상자산 결제 플랫폼인 크립토닷컴에서 한국 총괄을 맡은 바 있다.

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앞서 비자(Visa)에서 한국·몽골 지역 총괄(Country Manager)로도 재직하며 국내 금융기관 및 규제 당국 등과의 협업을 통해 사업 성장을 추진한 것으로 알려졌다. 전통 금융사뿐 아니라 빅테크 및 핀테크 파트너와의 협력을 통해 파트너 생태계 확장에도 관여한 것으로 알려졌다.

또한 스탠다드차타드은행(Standard Chartered Bank) 싱가포르, 대만, 영국 등에서 근무하며 글로벌 전략 및 사업개발 등 다양한 업무를 담당하기도 했다. 한국에서는 SC 제일은행 소매금융 부행장을 맡았다.

패트릭 윤 대표는 취임을 계기로 급변하는 금융 환경 속에서 신용평가의 역할과 책임을 재확인하고, 독립성과 전문성에 기반한 일관된 평가 기준을 유지해 나가겠다는 방침을 밝혔다.

한국신용평가 측은 "패트릭 윤 대표의 글로벌 금융 환경에 대한 이해와 다양한 지역에서의 경영 경험이 한국신용평가의 평가 역량과 시장 신뢰를 한층 강화하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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