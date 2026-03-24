온리팬스 모기업 2018년 인수

사망 당시 순자산 7조원대 추정

성인 콘텐츠 플랫폼 '온리팬스(OnlyFans)' 소유주로 알려진 억만장자 사업가 레오니드 라드빈스키(43)가 암 투병 끝에 사망했다.

온리팬스는 23일(현지시간) "레오 라드빈스키의 죽음을 알리게 돼 매우 슬프다. 그는 암과 긴 싸움 끝에 평화롭게 세상을 떠났다"고 밝혔다. 라드빈스키는 우크라이나 출신 미국 사업가로, 온리팬스의 소유주이지만 미디어에는 거의 모습을 드러내지 않았다.

온리팬스 소유주 레오니드 라드빈스키. 페이스북 캡처 AD 원본보기 아이콘

온리팬스는 영국인 사업가 톰 스토클리가 설립한 구독형 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼이다. 이용자들은 자신의 영상이나 사진을 올리고 유료 구독자를 모집해 수익을 창출할 수 있다. 라드빈스키는 2018년 온리팬스의 모기업인 영국 소재 '페닉스 인터내셔널'을 인수했다.

이후 코로나19 팬데믹을 거치며 온리팬스의 이용자 수는 급증했다. 2024년 기준 온리팬스는 콘텐츠를 올리는 크리에이터만 약 460만명, 이용자 수는 3억7700만명으로 집계됐다. 미국 스타 카디 비, 벨라 손 등 유명 연예인도 계정을 개설하기 시작했다.

덕분에 라드빈스키는 2021년부터 포브스 선정 억만장자 명단에 이름을 올렸다. 사망 당시 그의 순자산은 47억달러(약 7조원)로 추정되는데, 이는 세계 부호 순위 869위에 해당한다.

사생활을 좀처럼 드러내지 않는 사업가답게 그에 대한 정보는 거의 전해진 바 없다. 미 매체 월스트리트저널(WSJ)은 라드빈스키가 2008년 변호사 케이티 추드노프스키와 결혼했으며, 슬하에 네 자녀를 뒀다고 보도했다.

AD

한편 온리팬스는 기업 가치 35억달러(약 5조2500억원)로 추정된다. 온리팬스는 최근 투자 회사인 '아키텍트 캐피털'에 지분 60%를 매각하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>