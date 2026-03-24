서울시교육청 '2026년 서울형 기초학력 지원체계' 가동

서울시교육청이 초·중·고 학생들의 기초학력 보장을 위한 지원 사업을 본격 추진하기로 했다.

24일 시교육청은 총 344억원의 예산을 투입해 '2026학년도 서울 기초학력 보장 사업'을 실시한다고 밝혔다. 학교 여건과 학습지원대상 현황 등을 반영해 학생들의 기초학력을 책임 있게 운영·지원한다는 설명이다.

서울 1328개 모든 초·중·고가 대상이다. 각 학교는 학습지원대상학생 지원협의회를 구성하고 '3월 진단활동 집중주간'을 운영해 다층적·통합적 진단 활동을 실시한다. 이후 진단 결과와 기초학력 미달 원인을 고려해 학습지원대상학생을 선정하고, 학생별 지원 계획을 수립해 맞춤형 지원을 실시할 예정이다.

이를 위해 시교육청은 기초학력 책임지도 예산 147억원을 학교별 학습지원대상학생 수, 학교 규모 및 여건 등을 고려해 차등 지급했다. 각 학교에서는 정규수업 시간 중 협력 강사를 활용한 협력수업, 방과후 교과 보충 프로그램, 담임(교과) 교사와 함께하는 키다리샘 등 학교 상황에 맞는 프로그램을 선택해 운영할 수 있다.

뿐만 아니라 초·중학교에 74억원을 들여 학습지원 튜터 620명도 지원한다. 특히 올해는 학습지원 튜터 1인당 지원액을 기존 1000만원에서 1200만원으로 확대해 학기 중 멈춤 없는 기초학력 지원을 강화했다.

학교에서 해결하기 어려운 복합·특수요인으로 학습에 어려움을 겪는 학생들에 대해서는 올해 11개 교육지원청에서 전면 운영되는 '서울학습진단성장센터'를 통해 원스톱(One-stop) 심층진단 및 맞춤 지원을 제공한다.

시교육청은 학습 성장의 결정적 시기에 지원을 집중하기 위해 '초1·2 대상 읽기 성장 프로젝트', '중학교 대상 온라인 학습 멘토링', '난독·난산·경계선 지능 의심 학생 적극 발굴을 위한 심층진단 집중 학년제' 등도 운영할 예정이다.

AD

정근식 교육감은 "기초학력은 학생의 기본권이며, 이를 지원하는 것은 국가의 당연한 책무"라면서 "2026 서울형 기초학력 지원체계를 통해 단 한 명의 학생도 배움에서 소외되지 않도록 빈틈없는 다중 학습 안전망을 구축하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>