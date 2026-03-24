13일 개설된 라라크섬-케슘섬 수로 지나가

"VLCC 등 10척 대기"…통행료 30억

이란이 호르무즈 해협에 '안전 통로'를 설정한 지 약 열흘 만에 중국 선주 소유의 일반 화물선이 해협을 처음으로 통과 했다고 24일 중국 경제매체 차이신이 보도했다.

전날 새벽 파나마 선적의 컨테이너선 '뉴보이저'호는 라라크섬과 케슘섬 사이 수로를 통해 호르무즈 해협을 통과했다. 차이신은 이 선박의 실제 선주는 중국 안후이성의 한 해운사로, 해협 통과 시 '중국 선주(China owner)'라고 표기했다고 전했다. 지난 13일 이란이 '안전 통로'를 설정한 이후 이 항로를 지나간 첫 중국 선주 선박이다.

안전 통로는 기존 호르무즈 해협 항로를 이용하는 것이 아니라, 북쪽으로 우회해 라라크섬과 케슘섬 사이 수로를 통과하는 방식이다. 이란 영해 깊숙이 들어가기에 이란의 통제를 받는다.

같은 날 오후 유조선 3척으로 구성된 상선 선단이 페르시아만에서 호르무즈 해협을 지나 외해로 진입했다. 이는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 이후 처음으로 유조선 선단이 통과한 사례다.

차이신에 따르면 이들 3척 중 1척은 파나마 선적의 4만5000t급 정유 제품 운반선 '브라이트골드'호로 실제 선주는 중국 기업이다. 나머지 두 척은 인도 선적의 8만톤급 액화석유가스(LPG) 운반선 '파인 가스'호와 '자그바산트'호다. 다만 관계자에 따르면 브라이트골드호는 중국 선주 소유지만, 주로 이란 관련 운송을 해 일반적인 국제 상선으로 보기는 어렵다.

차이신은 이들 선박의 호르무즈 해협 통과가 페르시아만에 발이 묶여있던 중국 선주들에게 통항 재개의 희망을 안겨줬다고 밝혔다. 한 중국 해운업계 관계자는 "이전에는 한 척씩 통과했지만, 이제는 여러 척이 동시에 통과하게 돼 이란의 선박 심사 체계가 점차 성숙해지고 있음을 보여준다"며 "소규모 상업 운항이 곧 재개될 것임을 보여준다"고 말했다. 그는 지난 17일부터 호르무즈 해협 서쪽 입구 인근에서 대기 중으로, 중개인을 통해 이란과 통행 방식을 협의 중이다.

차이신은 호르무즈 해협 입구 서쪽에서 대기 중인 중국 해운사가 몇 곳이 더 있고 선박이 10척가량 있는 상황이라고 전했다. 국유기업인 중국원양해운(COSCO) 소속의 30만t급 초대형 원유 운반선(VLCC) 3척과 11만t급 유조선 3척, 7만5000t급 정유선 1척이 있다. 이 외에도 VLCC 2척이 있으며, 중국 선주는 아니지만, 목적지가 중국인 VLCC 5~6척도 대기 중이다. 이 유조선들에는 원유 400만t 가까이가 적재돼있는 것으로 보인다. 유조선 외에도 중국원양해운 소속 1만9000TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1개)급 초대형 컨테이너선 2척과 자동차 7200대를 적재한 운반선이 있다. 소식통에 따르면 이들 선박은 모두 집결을 마치고 통항 지침을 기다리고 있으며, 조만간 결과가 나올 예정이다.

중국 국유 해운사 관계자는 중국 정부가 현재 이란과 협의해 유조선 통항을 조속히 재개하는 방안을 논의 중이라며 "곧 결론이 날 것"이라고 전했다.

해양 데이터 분석 업체 로이드리스트 인텔리전스가 지난 18일 발행한 보고서에 따르면 이란은 호르무즈 해협 북쪽 영해에 안전 통로를 설치하고 선박을 심사하고 있다. 이 통로를 통과한 유조선 일부는 대가로 이란 당국에 200만달러(약 30억원)를 지불한 것으로 알려졌다. 현재 인도, 파키스탄, 이라크, 말레이시아, 중국 등 여러 국가 정부가 이란과 직접 통항을 협의 중이다.

차이신에 따르면 지난 13~22일 이란의 안전 통로로 항행한 선박은 20여척으로, 대부분 이란 국적이거나 이란 관련 선박이었다. 인도 선주 선박과 파키스탄의 대형 유조선 한척이 통과하기도 했다.

이란 전쟁 발발 후 중국 선박이 호르무즈 해협을 통과한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 11일에는 중국 선적의 벌크선 '룬천2호'가 페르시아만에서 동쪽으로 호르무즈 해협을 통과해 아라비아해로 진입했다. 지난 1일 해협이 사실상 봉쇄된 이후 처음이다. 그러나 지난 12일 유럽 선사가 운영하는 중국 선주 소유 컨테이너선이 포탄 파편을 맞으며 이후 중국 선박 통과가 0건으로 급감했다.

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지난 16일에는 중국 유조선이 사우디아라비아 홍해 연안 얀부항에서 원유를 선적한 뒤 홍해의 만데브 해협을 통과했다. 이는 전쟁 이후 중동산 원유를 운송한 첫 중국계 VLCC 사례다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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