李, 24일 한국노총 지도부 초청 간담회

"노동자 조직률 제고 정부도 노력하겠다"

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 한국노총 초청간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 24일 "노동자는 본질적으로 약자"라면서 "노동자 안의 단결, 단체교섭, 단체행동과 같은 노동 기본 3권이 제대로 보장되는 게 중요하다고 생각한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 한국노동조합총연맹 지도부와 가진 초청 간담회에서 "양극화 극복은 (노조의) 힘의 균형을 회복하는 것이 중요하다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "제가 여러 곳에서 노동자들의 조직률을 제고해야 한다는 말씀을 드리는데 생각만큼 쉬운 일은 아닌 것 같다"며 "앞으로도 노동계가 단결을 통해 힘의 균형 조금이나마 회복하길 바라고 정부도 그렇게 될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

그러면서 "충분한 대화와 타협을 통해 우리 사회의 심각한 문제인 양극화를 조금이나마 완화하는 길에 함께해주시길 부탁드린다"고 당부했다.

또 이 대통령은 "우리 정부는 노동 존중 사회를 만들기 위해 나름 열심히 일해 왔다"면서도 "아직도 할 일은 많고 갈 길이 멀다"고 분석했다. 특히 양극화가 남아있는 부문으로 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직, 원청과 하청, 남성과 여성을 꼽았다.

이어 이 대통령은 "경영계에선 고용유연성을 요구하고, 노동계는 해고는 곧 죽음이라면서 크게 부딪히고 있다"며 "사회 안전망 확충을 비롯한 여러 제도개선 수반되어야 할 것으로 생각된다"고 언급했다.

그는 "어쨌든 문제는 참으로 많고 접근하기 어렵지만 방치할 수는 없고 문제 해결은 해야 한다"면서 "문제 해결을 하기 위해서는 서로 마주 앉아서 서로의 입장을 들어보고 소통하고 대화하고 타협할 수 있는 건 타협하는 것이 중요하다"고 설명했다.

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그러면서 "이해관계가 명확하게 상충하는 관계에서 대화를 통한 타협이라는 것이 참으로 어려운 지난한 과정일 수는 있지만 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 마음을 터놓고 대화를 하다 보면 또 해결의 실마리도 잡히지 않을까 생각한다"고 기대했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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