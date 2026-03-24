'담배가게 아가씨' 패러디 영상 논란

센터 "불편 고려 못했다" 사과 후 영상 삭제

제주 지역 청년 지원 플랫폼인 제주청년센터가 성차별적인 표현과 비속어를 연상시키는 장면이 담긴 홍보 영상을 게시했다가 논란이 일자 사과하고 해당 영상을 삭제했다.

제주청년센터가 게시한 자체 제작 홍보영상. 현재는 삭제됐다. 엑스 갈무리 AD 원본보기 아이콘

지난 23일 제주청년센터 공식 사회관계망서비스(SNS)에는 '2026 청년끼리 동아리 멤버 모집' 홍보영상이 올라왔다.

해당 영상은 가요 '담배가게 아가씨'를 패러디한 형식으로 제작됐다. 영상에는 여성 직원을 등장시킨 뒤 "제주청년센터에는 아가씨가 예쁘다네", "온 제주 청년들이 너도나도 기웃기웃, 그러나 그 아가씨는 새침데기" 등의 가사 내용이 담겼다.

특히 영상 중반부에는 남성이 여성에게 거절당하는 모습 뒤 입 모양으로 비속어를 말하는 듯한 장면이 그대로 노출돼 논란이 커졌다.

영상이 공개되자 성차별이라는 지적과 공공기관 홍보물로는 부적절하다는 비판이 나왔다. 누리꾼들은 "남성은 '청년'이라 부르면서 여성은 '아가씨'로 표현하는 것이 적절하냐", "거절당했다고 욕설을 연상시키는 장면을 넣다니 충격이다", "2026년에 만든 거라곤 믿기 힘든 구시대적 콘텐츠" 등의 반응을 보였다.

일부 누리꾼은 국가인권위원회에 진정을 제기했다는 글을 올리기도 했다.

논란이 확산하자 제주청년센터는 해당 영상을 삭제하고 사과문을 게시했다.

센터 측은 "기존에 잘 알려진 곡인 '담배가게 아가씨'를 패러디해 사람과 사람 간의 만남을 주제로 홍보 영상을 기획했다"며 "원곡 표현을 살리고자 했으나 그로 인해 불편을 드릴 수 있다는 점을 충분히 고려하지 못했다"고 밝혔다.

이어 "영상 속 비속어를 연상시키는 표현으로 불편을 드린 점 사과드린다"며 "앞으로 유사한 문제가 발생하지 않도록 세심한 검토와 주의를 기울이겠다"고 덧붙였다.

다만 사과 이후에도 온라인에서는 비판 여론이 이어지고 있다. 일부 누리꾼들은 "해당 영상을 게시할 때까지 아무도 문제 인식을 하지 못했다는 게 충격"이라며 "성차별적 표현에 대해 명확히 인정하고 개선 의지를 보여야 한다" 등의 반응을 보이고 있다.

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한편 제주청년센터는 '제주도 청년기본조례'에 따라 설치·운영되는 청년 지원 플랫폼으로, 제주도 출연기관인 제주경제진흥원이 위탁 운영하고 있다. 청년 프로젝트 및 커뮤니티 활동 지원, 취업 활동 지원, 제주청년학교와 청년교생 운영 등 다양한 청년 정책 활동을 수행하고 있다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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