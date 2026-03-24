만 60세 이상 국민 100만명 무료 가입

최대 보장한도 1000만원 내에서

보이스·메신저피싱 직접송금액 70% 보상

NH농협은행은 금융사기에 취약한 만 60세 이상 전 국민을 대상으로 '보이스피싱 보상보험 무료 가입'을 24일부터 지원한다고 밝혔다.

농협은행과 NH도농상생국민운동본부가 공동 추진하는 이번 사업은 정부의 포용금융 정책 기조에 따라 금융취약계층의 금융사기 피해를 지원하고 실질적인 보상체계를 마련하기 위해 준비됐다.

강태영 농협은행장은 이날 경기도 남양주 소재 노인복지관을 방문해 금융사기 예방 교육을 실시하는 한편 이동점포를 활용한 '찾아가는 보이스피싱 보상보험 무료가입 행사'를 진행했다.

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이번 보험은 만 60세 이상 전 국민 100만명을 대상으로 무료 가입을 지원하며, 농협은행 영업점 및 올원뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 신청할 수 있다. 보장내용은 보이스피싱 및 메신저피싱 직접 송금 피해액의 70%를 보상하며, 보장한도는 각 최대 1000만원이다.

강 행장은 "전기통신금융사기 피해가 지속적으로 증가하는 상황에서 이번 보상보험이 피해자들에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다" 며 "앞으로도 전국 점포망을 활용해 금융 소외지역까지 지원을 확대하고 모든 국민이 안전한 금융 생활을 영위할 수 있도록 금융의 공공성과 소비자 보호 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

강태영 농협은행장(사진 가운데)은 24일 경기도 남양주시 다산노인복지관에서 보이스피싱 보상보험을 가입한 고객과 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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