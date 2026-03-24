복지부·중기부, 전주기 협업방안 마련

후보물질 발굴부터 임상까지 자금 지원

해외기업과 오픈이노베이션 사업 신설

보건복지부와 중소벤처기업부는 대통령 주재 국가창업시대 전략회의의 후속으로 24일 서울 서초구 한국제약바이오협회에서 합동 정책간담회를 개최하고 제약바이오벤처의 성장과 글로벌 진출을 체계적으로 지원하기 위한 제약바이오벤처 육성 전주기 협업방안을 발표했다.

이번 협업방안은 중기부가 국가창업시대 전략회의에서 발표한 모두의 창업 프로젝트와 연계해 유망 제약바이오벤처의 혁신 신약 창출 기반을 강화하기 위한 범정부 차원의 전략으로 마련됐다.

정은경 보건복지부 장관(가운데)이 24일 서울 서초구 제약바이오협회에서 열린 제약바이오벤처 혁신성장 전주기 협업방안 발표에서 인사말 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이에 복지부와 중기부는 기업 성장 단계와 신약개발 전주기를 유기적으로 연계하는 통합 지원체계를 구축하기로 했다. 이를 통해 유망기업을 공동 발굴하고 집중적으로 지원하는 한편, 연구개발부터 사업화, 글로벌 진출까지 이어지는 구조를 마련해 블록버스터 창출 후보기업을 전략적으로 육성하여 K바이오 의약 산업의 글로벌 경쟁력을 한층 강화해 나갈 계획이다.

이번 협업방안을 통해 복지부와 중기부는 양 부처의 지원사업을 촘촘하게 연계하는 이른바 '4UP(업) 전략'을 추진하기로 했다. 구체적으로 ▲혁신자금 공급을 통한 스케일업 ▲개방형 혁신을 통한 성과 창출 스피드업 ▲성장을 뒷받침하는 혁신생태계 레벨업 ▲현장 중심 협업형 정책 설계를 통한 시너지업 4가지 전략이다.

우선 민간 운영사가 발굴·투자한 유망기업을 정부가 후속으로 투자하는 '스케일업 팁스' 플랫폼을 기반으로 유망 제약바이오벤처를 양 부처가 공동 발굴한다. 선정된 기업에는 연구개발(R&D) 및 사업화 자금, 인프라 활용 등을 별도 추가 평가 없이 패키지로 지원한다. 향후 임상 진입까지 자금을 충분히 확보할 수 있도록 기술보증과 국가신약개발사업 등 후속 R&D 등에서도 우대한다. R&D 성과가 임상과 사업화로 연결되는 '이어달리기형 지원체계'를 마련해 성과 창출 가능성을 높인다.

기술이전과 신약개발 성과를 앞당기기 위한 개방형 혁신(오픈이노베이션) 지원도 확대한다. 기업 간 협업 탐색 단계부터 기술이전 계약 체결까지 전 과정을 단계별로 지원하고 기술거래 단계별로 글로벌 기업과 국내기업 협업을 지원하는 글로벌 오픈이노베이션 활성화 지원사업을 진행한다. 보스턴 CIC, 쇼난 아이파크 등 해외거점 진출 지원을 연계해 국내기업의 글로벌 진출을 적극적으로 지원한다. 국내에서도 인공지능(AI)벤처와 제약벤처, 제약사와 벤처 간 협업 R&D를 신설, 이와 연계해 의료데이터 활용을 지원하고 혁신형 제약기업 인증기준 개편 등을 추진한다.

아울러 연구장비와 데이터의 공동 활용체계를 구축하고, 클러스터 간 연계를 위한 버추얼 플랫폼 도입 등을 통해 인프라 활용도를 높일 계획이다. 현장 수요 기반의 규제 개선 과제를 공동 발굴·개선하고 제약바이오벤처 특화 통계와 모니터링 체계를 구축해 정책의 정밀도를 높인다. AI 활용 제약바이오벤처-제약사 공동 R&D 사업을 신설해 신약개발 초기 단계 협업을 촉진하고, 'K-바이오 기술사업화 함께달리기' 프로그램을 신규로 마련해 기술개발 전략 수립부터 인프라 활용, 글로벌 진출까지 통합 지원한다.

정부는 이번 협업방안을 통해 제약바이오벤처의 성장 단계별 지원 공백을 해소하고, 글로벌 기술이전과 임상 진입을 확대하며, 투자-연구개발-사업화-글로벌 진출이 유기적으로 연결되는 선순환 구조를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 국내에서 개발된 기술이 글로벌 시장에서 상업적 성과로 이어지는 K바이오 성장 사다리가 구축될 것으로 전망된다.

정은경 복지부 장관은 "제약바이오벤처는 우리나라가 글로벌 선도형 경제로 도약하는 핵심 주체인 만큼 정부는 부처 간 협업을 통해 성장 사다리를 구축해 K바이오의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올리고, 혁신이 산업의 성장으로 산업의 성장이 다시 국민 건강 증진으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나가겠다"고 말했다.

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한성숙 중기부 장관은 "이번 협업방안은 정부 지원을 유기적으로 연결해 빠른 스케일업을 촉진하고 오픈이노베이션 기반 협업을 통해서 기술이 빠르게 사업화로 이어지도록 지원하는 데 초점을 두고 있다"며 유망 제약바이오벤처가 글로벌 시장에서 성과를 창출할 수 있도록 적극적으로 뒷받침해 나가겠다"고 했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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