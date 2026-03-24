화성FC, 베일 벗은 마스코트 ‘마스’ 공개

롯데백화점 팝업서 독보적 귀여움으로 팬심 저격

체험형 이벤트·미니 게임·룰렛 이벤트로 즐거움 선사

화성FC가 지난 21일 롯데백화점 동탄점에서 진행한 게릴라 팝업 부스 행사를 성공적으로 마치며 지역 밀착 행보에 박차를 가했다.

화성시민이 화성FC 게릴라 팝업 부스에서 경품 룰렛 이벤트에 참여하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 경기장을 넘어 시민들의 일상 속으로 직접 찾아가 소통하겠다는 화성FC의 기획 의도와 지역 사회를 위한 문화 공간 제공에 뜻을 모은 롯데백화점 동탄점의 적극적인 배려와 지원 덕분에 성사될 수 있었다.

주말을 맞아 백화점을 찾은 700여 명 이상의 시민들은 화성FC가 마련한 다채로운 콘텐츠에 참여하고 연고지 구단에 대한 높은 관심을 보였다. 현장에서는 사인볼, 반다나, 캐릭터 머리띠 등 구단의 정체성이 담긴 다양한 MD 상품을 증정하는 미니 게임과 룰렛 이벤트가 열려 방문객들의 발길을 붙잡았다.

특히 이번 행사의 하이라이트는 화성FC의 새로운 마스코트 '마스'의 등장이었다. 이날 처음으로 시민들 앞에 선 마스는 독보적인 귀여움과 친근한 팬 서비스로 현장 분위기를 주도하며, 아이들부터 성인까지 전 연령층의 팬심을 사로잡는 데 성공했다.

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행사에 참여한 한 시민은 "화성FC를 친숙한 공간에서 만날 수 있어서 반가웠다. 함께 온 마스 덕분에 아이들도 소중한 추억을 만들었다. 이번 시즌에는 가족들과 함께 경기장을 찾아 화성FC의 승리를 직접 응원하겠다"라고 소감을 전했다.

화성FC 마스코트 ‘마스’가 롯데백화점 동탄점에서 시민들에게 경기 일정 홍보물을 안내하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

화성FC는 이번 게릴라 팝업 행사를 기점으로 롯데백화점 동탄점 등 지역 내 주요 거점과의 협업을 확대하고, 마스코트 '마스'를 활용한 온·오프라인 마케팅을 통해 K리그2 무대에서 탄탄한 팬덤을 구축해 나갈 계획이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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