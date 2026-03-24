무빈, 엔비디아 피지컬AI 휴먼 모델 'SOMA' 런칭파트너 선정

한국 기업 유일 조기 접근 권한 확보

휴머노이드 로봇 학습 데이터 혁신 주도

실시간 AI(인공지능) 모션캡처 스타트업 무빈이 엔비디아의 피지컬 AI용 휴먼 모델 '소마(SOMA)' 출시 협력 파트너로 참여했다.

24일 업계에 따르면 무빈은 SOMA의 '런칭 파트너'로 참여해 자사의 라이다 기반 실시간 모션캡처 기술이 SOMA 출시 초기 실제 워크플로우에서 활용될 수 있도록 지원했다. 이 과정에서 엔비디아로부터 조기 접근 권한을 받아, 해당 권한을 확보한 팀은 한국에서 무빈이 유일하다.

SOMA는 엔비디아가 'GTC 2026'에서 공개한 기술로, 인간의 움직임을 로보틱스와 월드 모델 등 피지컬 AI 학습에 활용할 수 있도록 표준화한 휴먼 모델이다.

파편화된 3D 인체 모델 시스템을 하나로 통합하는 프레임워크로, 서로 다른 규격과 해상도의 모델을 단일 위상 구조로 매핑해 모션 데이터의 통합과 재사용을 쉽게 만든다.

또한 GPU(그래픽처리장치) 가속을 통해 대규모 데이터셋을 실시간 처리할 수 있어, 휴머노이드 로봇의 인간 동작 학습을 지원하는 핵심 피지컬 AI 기술로 주목받고 있다.

무빈의 모션캡처 솔루션 무빈트레이싱은 그간 보스턴 다이내믹스, RAI 인스티튜트 등에서 텔레오퍼레이션을 통한 심투심(sim-to-sim), 심투리얼(sim-to-real) 로봇 학습에 사용돼 왔다. 무빈은 이를 SOMA와 연동해 실제 환경에서 확보한 인간 동작 데이터를 로보틱스 워크플로우에 실시간으로 적용할 수 있도록 했다고 설명했다.

무빈은 이번 SOMA 협업을 계기로 피지컬 AI용 휴먼 모션 인프라 분야에서 적용 범위를 넓혀갈 계획이다.

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한편 이번 엔비디아 SOMA 런칭 파트너 선정과 관련한 자세한 내용은 무빈의 테크 블로그에서 확인이 가능하다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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