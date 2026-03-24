카톡에서 “출근룩 추천해줘”… 무신사 AI 쇼핑 서비스 공개

대화만으로 쇼핑… '패션 탐색' 일상 대화로 확장

자체 커머스 AI 기술 접목… 대화형 쇼핑 전환 본격화



무신사가 카카오와 손잡고 카카오톡 안에서 인공지능(AI)이 패션 스타일을 추천해주는 신규 쇼핑 서비스를 선보인다.

무신사는 24일 자정 공개되는 'ChatGPT for Kakao'에 파트너사로 참여해 패션 특화 AI 기능을 공식 출시했다고 밝혔다. 이번 협업을 통해 이용자는 별도의 앱을 이동하지 않고도 카카오톡 대화창에서 무신사 스토어 데이터를 기반으로 상품 추천을 받을 수 있다.

이번 서비스는 단순 입점 수준을 넘어, 쇼핑 탐색 자체를 대화 영역으로 확장한 것이 특징이다. 무신사는 AI 쇼핑 경험 구현을 위해 에이전틱 커머스 프로토콜(ACP)을 활용하고, 자체적으로 '무신사 MCP(Model Context Protocol)'를 개발하는 등 커머스 AI 기술 고도화에 나서고 있다.

이용자는 구체적인 상품명을 입력하지 않아도 "출근용 코디 추천", "여행에 어울리는 스타일"과 같이 상황·날씨·취향을 반영한 질문만으로 맞춤형 제안을 받을 수 있다.

특히 이번 서비스는 기존의 검색 중심 쇼핑 구조에서 벗어나, 대화를 기반으로 상품을 탐색하는 방식으로 전환하는 계기가 될 것으로 보인다. 가격대별 제품 탐색, 특정 브랜드 스타일 제안, 구매 후기 연결까지 자연스러운 대화 흐름 속에서 이뤄지는 것이 특징이다.

무신사는 이를 통해 카카오톡이라는 대형 플랫폼을 기반으로 대화형 패션 커머스를 확산시키겠다는 전략이다.

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무신사 관계자는 "이번 서비스 론칭은 모바일 AI 접점을 확장하고 향후 패션 탐색 경험을 고도화하기 위한 중요한 첫 실험"이라며 "앞으로도 자체 개발한 무신사 MCP를 기반으로 AI 기술 투자를 지속해 고객이 패션을 발견하는 모든 과정에서 가장 쉽고 스마트한 인터페이스를 제공하는 데 집중할 계획"이라고 설명했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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