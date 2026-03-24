與, 중동 사태 타격 큰 중소기업 만나 애로사항 청취
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정청래 더불어민주당 대표는 24일 중동 사태로 큰 타격을 입은 중소기업인들과 만나 "25조원 규모로 긴급 추경을 편성할 것"이라고 밝혔다.
정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중동 상황 대응을 위한 중소기업 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스
정 대표는 이날 오전 서울시 영등포구 중소기업중앙회에서 중동상황 대응을 위한 중소기업과의 간담회를 열고 "역사상 가장 빠른 속도로 추경을 통과시키겠다"면서 이같이 말했다. 정 대표는 "우리나라는 수출로 먹고사는 나라이기 때문에 대외의존성이 높은 경제구조를 갖고 있어서 중동 사태와 같은 상황이 발생하면 기업을 경영하는 분들이 굉장히 불안해하신다"면서 "우리가 할 수 있는 대비책은 충분히 갖춰놔야 우리의 피해를 최소화할 수 있겠다는 생각이 든다"고 했다.
이어 "환율, 국제유가, 수출·수입 등 모든 면이 다 어려워지는 현 상황에서 가장 피해를 많이 보는 분들은 힘없고 돈 없는 사람들, 경제 기반이 약한 사람들부터 피해가 가중된다"고 했다.
중동 사태 불안에 따른 에너지 수급 불안과 물류·원자잿값 폭등, 운송·공급 차질 등이 잇따르면서 그 피해가 국내 산업계 전반으로 확산하고 있다. 특히 위험대비역량이 상대적으로 취약한 중소기업일수록 그 피해가 더 큰 상황이다.
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김기문 중기중앙회장은 이날 간담회에서 "수출 중소기업들은 중동 사태로 항공·해상 운송이 중단되며 수출 취소, 물류비 급등 등 막대한 피해를 보고 있다"며 "나프타 수입 중단과 국내 석화 대기업이 가동률을 대폭 줄이면서 중소기업 플라스틱 업계도 원자재 부족으로 '셧다운' 위기에 처했다"고 했다.
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
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