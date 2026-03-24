빙그레 빙그레 close 증권정보 005180 KOSPI 현재가 74,200 전일대비 1,600 등락률 +2.20% 거래량 9,400 전일가 72,600 2026.03.24 10:22 기준 관련기사 "포켓몬빵부터 라면까지 싹 내린대"…다음달 1일부터 바뀌는 가격표 [오늘의신상]복숭아 더한 '닥터캡슐', 빙그레, 유산균 라인업 확대 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 전 종목 시세 보기 가 카페인과 당 함량을 낮춘 '더위사냥 저당 디카페인 커피'를 출시했다고 24일 밝혔다.

빙그레가 24일 출시한 '더위사냥 저당 디카페인 커피'(사진제공=빙그레) AD 원본보기 아이콘

더위사냥 저당 디카페인 커피는 제품 1개당 당 함량이 3.4g, 열량이 90㎉로 낮은 제품이다.

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빙그레 관계자는 "더위사냥 저당 디카페인 커피는 당과 카페인 부담 없이 즐길 수 있는 제품"이라면서 "앞으로도 스테디셀러 제품의 리뉴얼을 통해 소비자들에게 넓은 선택지를 제공할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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