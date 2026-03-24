'휴전'에 대규모 베팅한 신규 계정 8개 확인

내부자 의혹…다만 실제 소유자 추적 불가능

미국과 이란의 휴전 가능성에 베팅하는 미래 예측 시장 상품에 대규모 베팅이 잇따라 이뤄지면서 내부자 거래 의혹이 불거지고 있다. 일각에서는 민감한 군사 정보가 익명 베팅 플랫폼을 통해 유출될 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.

지난 3일 이란 테헤란 중심부에서 공습 후 연기가 피어오르고 있다. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

23일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 미래 예측 베팅 사이트인 폴리마켓에서 '3월31일까지 미국과 이란의 휴전 성사 여부'를 묻는 상품에 최근 수십만 달러 규모의 베팅이 집중됐다.

특히 지난 21일 전후로 새로 생성된 8개 계정이 모두 7만 달러(약 1억원)를 휴전이 성사된다는 쪽에 걸었다. 만약 이달 31일까지 휴전이 성사될 경우 이들 계정이 거두게 될 수익은 82만 달러(약 12억2000만원)에 달한다.

"내부 정보 가진 투자자 가능성"

전문가들은 이란 전쟁에 대한 내부 정보를 가진 투자자가 정체를 숨기기 위해 여러 개의 계정을 만든 뒤 베팅했을 가능성에 주목하고 있다. 플랫폼 개발자 벤 요크는 "계정을 분산시키고 신원을 숨기려고 시도한다면 대규모 투자자가 시장 영향을 줄이려는 경우이거나 내부자 거래일 가능성이 크다"고 말했다.

다만 실제 내부자 여부를 확인하기는 사실상 불가능에 가깝다. 폴리마켓은 계정이 익명으로 운영되며 베팅 역시 암호화폐로 이뤄져 추적이 쉽지 않기 때문이다.

이란 공습 직전 '막판 베팅'도

이 같은 논란은 이번이 처음이 아니다. 앞서 폴리마켓에선 '1월까지 미국이 베네수엘라를 침공할 것'이라는 내기에 3만4000 달러(약 5000만원)를 베팅한 이용자가 논란이 된 바 있다.

미국이 마두로 대통령을 체포하기 직전에 거액을 베팅했기 때문에 도널드 트럼프 행정부의 내부 정보를 지닌 인물일 것이라는 의혹이 제기됐다. 논란이 일자 폴리마켓은 비공개 정보를 보유하거나 결과에 영향을 미칠 수 있는 이용자의 거래를 금지하는 규정을 도입했다.

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"민감 기밀 새 유출창구 우려"

예측시장이 급성장함에 따라 미 민주당은 폴리마켓에서 내부자 거래를 금지하는 법안 도입을 추진 중이다. 전문가들은 "기습성이 핵심인 군사 작전일수록 이러한 플랫폼이 더 큰 보안 리스크가 될 수 있다"고 지적한다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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