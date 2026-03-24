글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤㈜의 클리니컬 코스메틱 브랜드 '웰라쥬(WELLAGE)'가 오프라인 체험형 행사를 통해 소비자 접점 확대에 나섰다.

웰라쥬 ‘리얼 히알루로닉 수딩크림’ 무빙팝업을 성료했다. 휴젤 AD 원본보기 아이콘

24일 휴젤에 따르면 웰라쥬는 매거진 '뷰티쁠'과 협업해 지난 19일부터 21일까지 총 3일간 대학교 캠퍼스와 성수동 일대에서 '무빙팝업'을 성황리에 종료했다. '무빙팝업'은 행사의 주요 타깃인 대학생 및 MZ세대를 중심으로 브랜드 경험을 강화하기 위해 기획됐다.

행사는 ▲19일 경희대학교 청운관 ▲20일 이화여자대학교 학생문화관 광장 ▲21일 성수 AK밸리 등에서 순차적으로 진행됐으며, 3일간 총 2800여명의 방문객들이 참여했다.

회사측은 현장 방문객을 대상으로 웰라쥬 대표 제품인 '리얼 히알루로닉 블루 100 앰플'과 신제품 '리얼 히알루로닉 수딩크림' 체험 프로그램을 운영했다. 또 참여형 이벤트 '제품 뽑기'를 마련해 현장 방문객들의 흥미를 높이고 다양한 소비자 피드백과 바이럴 효과를 이끌어냈다.

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휴젤 관계자는 "무빙팝업은 고객이 일상 공간에서 자연스럽게 브랜드를 접하고, 제품 우수성을 직관적으로 경험할 수 있도록 기획한 행사"라며 "앞으로도 다양한 오프라인 활동을 통해 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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